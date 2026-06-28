«Terra Xplore» fragt: Was tun mit psychisch kranken Straftätern?

Mit einer gesellschaftlich hochrelevanten Fragestellung beschäftigt sich «Terra Xplore» am 19. Juli um 17.15 Uhr im ZDF. In der neuen Ausgabe Was tun mit psychisch kranken Tätern? geht Psychologe Leon Windscheid der Frage nach, warum manche Straftäter nicht im Gefängnis, sondern in der Forensischen Psychiatrie untergebracht werden. Bereits ab dem 29. Juni steht die Sendung im Streaming-Angebot des ZDF zur Verfügung.
Im Mittelpunkt steht unter anderem eine Frau, die wegen wiederholter Gewalttaten seit 16 Jahren in einer forensischen Klinik untergebracht ist. Sie leidet an einer Impulskontrollstörung und zeigt immer wieder aggressives Verhalten. Gemeinsam mit dem forensischen Sachverständigen Prof. Dieter Seifert erklärt die Sendung, wie Gerichte die Schuldfähigkeit eines Menschen beurteilen und welche Voraussetzungen für eine Unterbringung in der Forensischen Psychiatrie erfüllt sein müssen. Anders als im Strafvollzug gibt es dort keine festgelegte Haftdauer. Eine Entlassung erfolgt erst dann, wenn Fachleute das Risiko weiterer Straftaten als ausreichend gering einschätzen.
Dem gegenüber stellt die Dokumentation den Fall des Serienmörders Niels Högel. Der ehemalige Krankenpfleger wurde wegen zahlreicher Morde an Patienten zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Da er seine Taten bewusst plante und die Konsequenzen seines Handelns kannte, galt er als voll schuldfähig. Eine Unterbringung in einer forensischen Klinik kam deshalb nicht infrage.
Für die Sendung bringt Windscheid zudem Täter und Opfer beziehungsweise deren Angehörige in einem Studioexperiment zusammen. Dabei schildern Betroffene ihre Erfahrungen und sprechen darüber, wie sie den Umgang mit psychisch kranken Straftätern bewerten. Die Gespräche machen deutlich, dass viele Opfer sich mehr Unterstützung und langfristige Begleitung wünschen, um die Folgen der erlebten Gewalt verarbeiten zu können.
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