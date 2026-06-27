ZDF zeigt chinesischen Sci-Fi-Geheimtipp «Escape from the 21st Century»

Das ZDF setzt in seiner Filmnacht auf internationale Genreware und präsentiert in der Nacht auf Sonntag, den 2. August, um 02.10 Uhr erstmals den chinesischen Spielfilm «Escape from the 21st Century». Das Werk von Regisseur Li Yang lief zuvor auf zahlreichen Filmfestivals und machte durch seinen ungewöhnlichen Mix aus Science-Fiction, Fantasy, Action und Jugenddrama auf sich aufmerksam. Bereits ab dem 1. August steht der Film zudem in der ZDFmediathek zum Abruf bereit.
Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die drei Jugendlichen Wang Zha, Chengyong und Pao Pao, die Ende der 1990er Jahre davon träumen, möglichst schnell erwachsen zu werden. Wie viele Gleichaltrige glauben sie, dass sich sämtliche Probleme des Lebens mit dem Erwachsenwerden von selbst lösen werden. Doch ein mysteriöser Zwischenfall verändert ihr Leben schlagartig: Nach dem Kontakt mit geheimnisvollen Chemikalien entwickeln die Freunde die Fähigkeit, durch ein einfaches Niesen 20 Jahre in die Zukunft und wieder zurückzureisen.
Die Ausflüge in die Zukunft verlaufen allerdings ganz anders als erwartet. Statt eines perfekten Lebens entdecken die drei, dass auch das Erwachsenenalter zahlreiche Herausforderungen bereithält. Gleichzeitig geraten sie auf die Spur einer gefährlichen Organisation. Gemeinsam mit der Investigativjournalistin Liu Lianzhi müssen sie nicht nur ihre eigenen Zukunftsvorstellungen hinterfragen, sondern auch eine Bedrohung bekämpfen, die weitreichende Folgen haben könnte. Dabei wird ihre Freundschaft ebenso auf die Probe gestellt wie ihr Mut.
Regisseur Li Yang setzt bei seinem Film auf ein hohes Erzähltempo und verbindet spektakuläre Science-Fiction-Ideen mit den emotionalen Themen des Erwachsenwerdens. Gleichzeitig finden sich zahlreiche Elemente des klassischen chinesischen Martial-Arts-Kinos im Film wieder. Visuell präsentiert sich «Escape from the 21st Century» dabei äußerst verspielt und kreativ, was dem Werk auf dem Festivalcircuit viel Aufmerksamkeit einbrachte. Die Hauptrollen übernehmen Zhang Ruoyun als erwachsener Wang Zha, Zhong Chuxi als Journalistin Liu Lianzhi sowie Song Yang als Wang Chengyong. Die jüngeren Versionen der Figuren werden von Chen Yichen, Li Zhuozhao und Kang Qixuan verkörpert.
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