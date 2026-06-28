«planet e.» blickt auf das schwierige Zusammenleben von Mensch und Vogel

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Die ZDF-Umweltreihe untersucht, warum Möwen und Tauben in Städten zunehmend zum Konfliktthema werden.

Mit der Dokumentation Wenn Vögel die Stadt erobern widmet sich die ZDF-Reiheam Sonntag, den 19. Juli, den Herausforderungen des Zusammenlebens von Menschen und Vögeln im urbanen Raum. Der Film von Julian Prahl und Andreas Ewels wird um 15.30 Uhr ausgestrahlt und beleuchtet die Ursachen hinter den zunehmenden Konflikten zwischen Stadtbewohnern und gefiederten Nachbarn.Im Fokus stehen vor allem Möwen und Tauben, deren Verhalten häufig für Diskussionen sorgt. Während Möwen vielerorts als aggressive Nahrungdiebe wahrgenommen werden, zeigt die Dokumentation, dass ihr Verhalten oft eng mit menschlichen Gewohnheiten zusammenhängt. Offene Essensreste, achtlos weggeworfene Lebensmittel und gezieltes Füttern haben dazu beigetragen, dass die Tiere Städte und Küstenorte als attraktive Nahrungsquellen entdeckt haben. Besonders in der Brutzeit verteidigen sie ihre Nester energisch und geraten dadurch häufiger in Konflikt mit Menschen.Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Leben der Stadttauben. Die Dokumentation hinterfragt das verbreitete Bild der Ratten der Lüfte und zeichnet die lange gemeinsame Geschichte von Mensch und Taube nach. Über Jahrhunderte wurden die Tiere als Nutz- und Brieftauben gehalten, bevor viele von ihnen in den Städten zurückblieben. Ihre heutige Präsenz sei daher nicht zufällig entstanden, sondern eine direkte Folge menschlichen Handelns.Anhand von Beobachtungen und Experteneinschätzungen zeigt «Wenn Vögel die Stadt erobern», wie komplex die Beziehungen zwischen Mensch und Tier im urbanen Raum geworden sind. Gleichzeitig werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie Konflikte entschärft und das Zusammenleben verbessert werden können. Die Dokumentation plädiert dabei für einen Perspektivwechsel und möchte Vorurteile abbauen, indem sie die Ursachen der Probleme verständlich erklärt.Mit eindrucksvollen Bildern aus deutschen Städten und Küstenregionen setzt «planet e.» seine Tradition fort, Umwelt- und Gesellschaftsthemen aus einem alltagsnahen Blickwinkel zu betrachten. Die Sendung macht deutlich, dass die Herausforderungen des Zusammenlebens mit Wildtieren oft weniger mit den Tieren selbst als mit den Folgen menschlicher Eingriffe in ihre Lebensräume zu tun haben.