Lacey Chabert reist für Hallmark+ durch Europa

US-Fernsehen

Ende Juli startet bei Hallmark+ die sechsteilige Liebesserie «Paris Is Always a Good Idea» nach dem Bestseller von Jenn McKinlay.

Hallmark+ hat den Starttermin für die neue Limited Seriesbekannt gegeben. Die sechsteilige Produktion mit Lacey Chabert in der Hauptrolle feiert am 30. Juli Premiere. Zum Auftakt veröffentlicht der Streamingdienst die ersten beiden Episoden, anschließend folgt bis zum 27. August jeweils eine neue Folge pro Woche.Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Jenn McKinlay und erzählt die Geschichte der karriereorientierten Non-Profit-Managerin Chelsea Martin. Für einen wichtigen Geschäftstermin reist sie nach Paris, wo sie überraschend mit ihrem früheren Rivalen Jason Knightly zusammenarbeiten muss, gespielt von Scott Michael Foster. Eine Nachricht ihrer verstorbenen Mutter bringt Chelsea schließlich dazu, sich auf eine persönliche Reise durch Europa zu begeben.Diese führt sie nach Frankreich, Irland und Spanien, wo sie drei frühere Lieben wiedertrifft und sich gleichzeitig mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzt. Hallmark beschreibt die Serie als romantische Geschichte über Selbstfindung, zweite Chancen und die Frage, wie sehr frühere Entscheidungen das heutige Leben prägen.Zum Ensemble gehören außerdem Henry Czerny, Barbara Niven, Rebecca Hanssen, Stephen Hagan, Julien Marlon Samani und Alejandro Albarracín. Produziert wurde «Paris Is Always a Good Idea» von Dynamic Television und Clapperboard Studios. Als Showrunnerin fungiert Lauren Muir, die gemeinsam mit Heidi Cole McAdams auch die Drehbücher verfasste. Hallmark-Programmchefin Michelle Vicary bezeichnete die Serie als emotionale Sommerromanze mit eindrucksvollen europäischen Schauplätzen.