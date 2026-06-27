Preisgekröntes Drama «Rohbau» als Free-TV-Premiere

Das Erste zeigt in der Nacht vom 2. auf den 3. August erstmals das Filmdrama «Rohbau». Der 86-minütige Spielfilm von Regisseur Tuna Kaptan wird als ARD-Debüt ausgestrahlt und steht bereits ab dem 1. August in der ARD Mediathek zum Abruf bereit. Das Drama entstand als Koproduktion von Arte, SWR, BR, Wood Water Films und der albanischen Produktionsfirma On Film Production.
Im Mittelpunkt steht der Bauleiter Lutz, gespielt von Peter Schneider. Um Kosten zu sparen, beschäftigt er auf einer Großbaustelle Schwarzarbeiter. Als einer von ihnen bei einem Unfall ums Leben kommt, versucht Lutz den Vorfall zu vertuschen. Die Situation gerät außer Kontrolle, als die 14-jährige Irsa, dargestellt von Angjela Prenci, nach ihrem verschwundenen Vater sucht und auf der Baustelle auftaucht.
Aus dem anfänglichen Versuch, das Mädchen loszuwerden, entwickelt sich eine komplizierte Beziehung zwischen den beiden. Lutz bringt Irsa schließlich unter einem Vorwand zurück nach Albanien, wo die Wahrheit über das Schicksal ihres Vaters nach und nach ans Licht kommt. Der Film verbindet dabei gesellschaftliche Themen wie illegale Beschäftigung, Migration und soziale Verantwortung mit einer persönlichen Geschichte über Schuld und Mitgefühl.
«Rohbau» feierte 2024 seine Premiere und wurde von Kritikern vielfach gelobt. Besonders hervorgehoben wurden die Leistungen der beiden Hauptdarsteller sowie die realistische und teilweise dokumentarisch anmutende Inszenierung. Regisseur Tuna Kaptan wurde für sein Debüt bei den Internationalen Hofer Filmtagen mit dem Förderpreis Deutscher Film ausgezeichnet. Neben Peter Schneider und Angjela Prenci gehören unter anderem Michael Kranz, Janina Elkin, Beat Marti und Sokol Angjeli zum Ensemble. Die Ausstrahlung erfolgt mit Audiodeskription.
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