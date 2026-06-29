Netflix baut Zusammenarbeit mit Samay Raina aus

Netflix hat eine erweiterte Zusammenarbeit mit dem indischen Comedian Samay Raina angekündigt. Bestandteil der Vereinbarung sind sowohl die zweite Staffel der Talentshow «India's Got Latent» als auch ein neues Comedy-Special, das exklusiv für den Streamingdienst entwickelt wird.
Die zweite Staffel von «India's Got Latent» startete bereits am 20. Juni. Netflix setzt dabei auf ein ungewöhnliches Veröffentlichungsmodell: Die Folgen werden zeitgleich bei Netflix und auf YouTube veröffentlicht. Neue Episoden erscheinen im Zwei-Wochen-Rhythmus. Das Format hatte sich in seiner ersten Staffel zu einem Publikumserfolg entwickelt und eine große Fangemeinde aufgebaut.
Neben der Rückkehr der Show arbeitet Raina derzeit an einem neuen Stand-up-Special. Konkrete Details zu Inhalt, Titel oder Starttermin nannte Netflix noch nicht. Nach Angaben des Unternehmens soll das Programm jedoch Rainas charakteristischen Mix aus Alltagsbeobachtungen, pointierten Geschichten und seinem unverwechselbaren Humor in den Mittelpunkt stellen.
Raina zählt derzeit zu den erfolgreichsten Comedy-Stars Indiens. Bekannt wurde er durch seine Online-Inhalte, Live-Auftritte und verschiedene digitale Formate. Zuletzt sorgte auch sein Auftritt in der Unterhaltungssendung «The Great Indian Kapil Show» für große Aufmerksamkeit. Netflix betonte, die neue Partnerschaft unterstreiche das Bestreben des Streamingdienstes, unterschiedliche Formate, Stimmen und kreative Ansätze für ein breites Publikum anzubieten.
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