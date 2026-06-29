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«einfach Mensch»: Büsra wagt ihr erstes Abenteuer auf dem Pferderücken

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Die ZDF-Reihe begleitet eine Rollstuhlfahrerin auf einem barrierefreien Reiterhof in Brandenburg.

Das ZDF setzt seine Reihe «einfach Mensch» am 18. Juli mit einer neuen Dokumentation fort. In Büsra Tutkunkardes: Urlaub auf dem Reiterhof steht die 38-jährige Büsra im Mittelpunkt, die trotz vieler Erfahrungen bislang noch nie auf einem Pferd gesessen hat. Die Ausstrahlung erfolgt um 12.00 Uhr, bereits ab dem 7. Juli ist der Film im Streaming-Angebot des Senders verfügbar.

Für ihren Urlaub reist Büsra gemeinsam mit einer Gruppe der Lebenshilfe Wilhelmshaven auf einen barrierefreien Reiterhof in Brandenburg. Dort erhält sie nicht nur ihre erste Reitstunde, sondern erlebt auch den Alltag einer Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt und ermutigt. Beim gemeinsamen Kochen, Spazierengehen und in vielen Gesprächen entstehen Begegnungen, die den Aufenthalt prägen.

Die Dokumentation von Judith Heinze zeigt dabei, wie Teilhabe im Alltag gelingen kann. Eine spezielle Hebevorrichtung ermöglicht es Büsra, auf ein Therapiepferd zu steigen. Gleichzeitig macht der Film deutlich, dass Barrierefreiheit weit über technische Hilfsmittel hinausgeht und vor allem von Offenheit, Unterstützung und Gemeinschaft lebt.

Neben Büsras persönlicher Erfahrung rückt die Produktion auch die Herausforderungen und Wünsche der weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Fokus. So entsteht ein vielschichtiges Bild vom Leben mit Behinderung, von Selbstbestimmung und von den Möglichkeiten, die inklusive Angebote schaffen können. Die Reihe «einfach Mensch» entsteht in Zusammenarbeit mit der Aktion Mensch und wird mit Untertiteln, Gebärdensprache sowie Audiodeskription angeboten.

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