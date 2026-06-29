ITV bestellt weitere Folgen von «Who Wants to Be a Millionaire?» mit Jeremy Clarkson

England

Der Moderator kehrt nach seiner überstandenen Krebserkrankung für neue Ausgaben des Quizklassikers und des Ablegers «Millionaire Hot Seat» zurück.

ITV setzt weiterhin auf Jeremy Clarkson als Gastgeber seiner Quizformate. Der britische Sender hat 15 neue Episoden vonsowie 20 weitere Folgen des Spin-offsin Auftrag gegeben. Beide Formate werden später in diesem Jahr mit Clarkson aufgezeichnet und anschließend bei ITV sowie dem Streamingdienst ITVX ausgestrahlt.«Millionaire Hot Seat» feierte erst Anfang des Jahres Premiere und ergänzt den bekannten Quizklassiker um ein schnelleres Spielprinzip. Die Kandidaten müssen Fragen unter Zeitdruck beantworten und riskieren bei Fehlern oder zu langem Zögern, ihren Platz an den nächsten Teilnehmer zu verlieren. Produziert werden beide Sendungen erneut von Stellify Media, einem Unternehmen von Sony Pictures Television.Katie Rawcliffe, Director of Entertainment & Daytime Commissioning bei ITV, zeigte sich mit der Entwicklung der Formate zufrieden. Die Marke «Who Wants to Be a Millionaire?» erreiche weiterhin ein großes Publikum, während «Millionaire Hot Seat» dem Franchise zusätzliche Dynamik verliehen habe. Die Kombination aus Clarksons Moderation und dem temporeichen Spielkonzept habe sich als Erfolgsrezept erwiesen.Die Verlängerung folgt kurz nach positiven Nachrichten aus Clarksons Privatleben. Der Moderator hatte in der aktuellen Staffel von «Clarkson's Farm» öffentlich gemacht, an einer aggressiven Form von Prostatakrebs erkrankt zu sein. In einem Interview mit der «Sunday Times» erklärte der 66-Jährige inzwischen, nach einer Operation in Remission zu sein. Clarkson bezeichnete sich dabei selbst als offiziell den glücklichsten Mann der Welt.