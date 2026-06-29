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«frontal» untersucht den Goldrausch der Gegenwart

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Eine neue Dokumentation geht der Frage nach, warum Gold in wirtschaftlich und politisch unsicheren Zeiten wieder so begehrt ist.

Steigende Kurse, geopolitische Krisen und wachsende Staatsschulden haben Gold in den vergangenen Jahren erneut in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Die «frontal»-Dokumentation Gold. Macht. Gier. widmet sich am 28. Juli um 21.00 Uhr dem Edelmetall und seiner Rolle im internationalen Finanzsystem.

Gold gilt seit Jahrtausenden als Symbol für Wohlstand, Sicherheit und Macht. Über lange Zeit bildete das Edelmetall sogar die Grundlage nationaler Währungssysteme. Auch wenn diese Zeiten längst vorbei sind, besitzt Gold bis heute eine besondere Stellung. Vor allem in wirtschaftlich unsicheren Phasen steigt die Nachfrage regelmäßig an, weil viele Anleger darin einen sicheren Hafen sehen.

Die Dokumentation von Anna Feist beleuchtet die Hintergründe dieser Entwicklung und fragt, weshalb Gold gerade in Krisenzeiten an Bedeutung gewinnt. Experten sehen den steigenden Goldpreis häufig als Indikator für Unsicherheit an den Finanzmärkten. Kriege, Inflation, geopolitische Spannungen und die weltweit wachsende Staatsverschuldung sorgen dafür, dass Investoren verstärkt auf das Edelmetall setzen.

Für die Produktion wurden Gespräche mit führenden Wirtschafts- und Finanzexperten geführt. Sie analysieren die Rolle von Gold im internationalen Geldsystem und diskutieren die Frage, ob die Entwicklung des Goldpreises tatsächlich als eine Art Warnsignal für wirtschaftliche Fehlentwicklungen verstanden werden kann. In der Dokumentation wird das Edelmetall dabei als eine Art «Fieberthermometer» der Weltwirtschaft beschrieben. Neben den wirtschaftlichen Zusammenhängen richtet die Produktion den Blick auch auf die anhaltende Faszination, die Gold seit Jahrtausenden auf Menschen ausübt.

Mehr zum Thema... Fieberthermometer frontal
Kurz-URL: qmde.de/173025
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