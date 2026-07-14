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Ein Roman von Petra Durst-Benning über Neuanfänge, Zusammenhalt und die Liebe zur Heimat.

Mit Heimatsommer bleibt Bestsellerautorin Petra Durst-Benning ihrer großen Stärke treu: Sie erzählt Geschichten über Menschen, die nach schweren Schicksalsschlägen den Mut finden, neu anzufangen. In ihrem Roman verbindet sie familiäre Konflikte, eine leise Liebesgeschichte und das Porträt einer Dorfgemeinschaft zu einer warmherzigen Erzählung, die von der Bedeutung der Heimat handelt  nicht als bloßem Ort, sondern als Gefühl von Zugehörigkeit.Im Mittelpunkt steht Fleur, die tief mit ihrer Heimat Goldberg verbunden ist. Das kleine Weinstädtchen ist für sie weit mehr als ein Wohnort. Es ist der Platz, an dem Erinnerungen, Freundschaften und das eigene Leben verwurzelt sind. Diese heile Welt gerät jedoch ins Wanken, als ihre Mutter Helene stirbt. Mit dem persönlichen Verlust verbinden sich plötzlich auch Sorgen um die Zukunft des Ortes selbst. Goldberg droht an Bedeutung zu verlieren, und Fleur muss sich fragen, ob sie einfach zuschauen oder selbst Verantwortung übernehmen will.Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Eleonore entscheidet sie sich für Letzteres. Die beiden Frauen wollen ihre Heimat wiederbeleben und neue Perspektiven schaffen. Dabei geht es nicht nur um einzelne Projekte oder wirtschaftliche Ideen, sondern um die Frage, wie Gemeinschaft entsteht und was Menschen bereit sind zu investieren, um einen Ort lebendig zu halten. Durst-Benning zeigt eindrucksvoll, dass Heimat kein statischer Zustand ist, sondern immer wieder neu gestaltet werden muss.Zusätzliche Dynamik erhält die Geschichte durch die Rückkehr von Jean-Claude. Der Koch und Weltenbummler kehrt nach vielen Jahren in seine alte Heimat zurück und bringt frische Ideen sowie neue Perspektiven mit. Seine Erfahrungen aus aller Welt treffen auf die Traditionen Goldbergs  und genau aus diesem Spannungsfeld entwickelt sich einer der reizvollsten Aspekte des Romans. Fortschritt und Bewahrung stehen sich nicht unversöhnlich gegenüber, sondern können sich gegenseitig ergänzen.Natürlich spielt auch die Liebe eine wichtige Rolle. Zwischen Fleur und Jean-Claude entwickelt sich behutsam eine Beziehung, die nie kitschig wirkt, sondern sich organisch aus gemeinsamen Erlebnissen und gegenseitigem Verständnis entwickelt. Petra Durst-Benning nimmt sich Zeit für diese Annäherung und zeigt, dass Liebe oft dort entsteht, wo Menschen dieselben Werte teilen und gemeinsam für etwas kämpfen.Überhaupt zeichnet sich Heimatsommer durch seine angenehme Erzählruhe aus. Die Autorin verzichtet auf spektakuläre Wendungen und setzt stattdessen auf glaubwürdige Figuren und emotionale Entwicklungen. Ihre Charaktere haben Ecken und Kanten, machen Fehler und wachsen an ihren Herausforderungen. Gerade deshalb wirken sie authentisch und nahbar.Ein zentrales Thema des Romans ist die Bedeutung von Heimat. Durst-Benning versteht darunter nicht nostalgische Verklärung oder Rückwärtsgewandtheit. Vielmehr zeigt sie Heimat als Ort der Erinnerungen, der Begegnungen und des Zusammenhalts. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass Heimat sich verändern darf und sogar verändern muss, wenn sie eine Zukunft haben soll.Besonders gelungen ist die Atmosphäre des Romans. Die Weinlandschaft, die kleinen Gassen Goldbergs und das Leben der Dorfgemeinschaft werden mit viel Liebe zum Detail beschrieben. Man spürt förmlich den Sommer, riecht die Weinberge und erlebt das Dorfleben mit all seinen schönen, aber auch schwierigen Seiten. Diese bildhafte Sprache gehört seit Jahren zu den Markenzeichen der Autorin und trägt wesentlich zum Lesegenuss bei.Darüber hinaus erzählt Heimatsommer von Freundschaft und gegenseitiger Unterstützung. Fleur und Eleonore zeigen, wie wichtig Menschen sind, auf die man sich verlassen kann. Die Dorfgemeinschaft wird nicht idealisiert, sondern als lebendiges Geflecht unterschiedlicher Interessen dargestellt. Konflikte gehören ebenso dazu wie Zusammenhalt  und gerade diese Mischung macht den Roman glaubwürdig.Stilistisch bleibt Petra Durst-Benning ihrer klaren, flüssigen Erzählweise treu. Die Geschichte liest sich leicht und dennoch emotional, ohne jemals oberflächlich zu wirken. Sie verbindet unterhaltsame Unterhaltung mit Themen, die viele Leserinnen und Leser beschäftigen: Verlust, Neuanfang, Familie, Liebe und die Suche nach einem Ort, an dem man sich zu Hause fühlt. Heimatsommer ist damit weit mehr als ein klassischer Wohlfühlroman. Er erzählt davon, wie Menschen ihre Wurzeln neu entdecken und erkennen, dass Heimat nicht selbstverständlich ist, sondern von denen lebt, die bereit sind, Verantwortung für sie zu übernehmen. Petra Durst-Benning beweist einmal mehr, warum sie seit Jahren zu den beliebtesten Erzählerinnen deutscher Gegenwartsliteratur zählt.