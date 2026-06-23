Buchclub

Christina Morina erklärt, was Deutschland aus der Krise der US-Demokratie lernen kann.

Mit Das amerikanische Beben legt die Historikerin Christina Morina ein ebenso persönliches wie politisches Buch vor. Nach ihrem vielfach ausgezeichneten Werk Tausend Aufbrüche, das 2024 mit dem Deutschen Sachbuchpreis geehrt wurde, richtet sie ihren Blick diesmal auf die Vereinigten Staaten  und auf die Frage, welche Folgen die politischen Erschütterungen dort für Deutschland haben könnten.Das Buch entstand aus einer besonderen Perspektive heraus. Morina verbrachte das akademische Jahr 2024/25 als Gastprofessorin in New York und erlebte dort aus nächster Nähe die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus. Was als Forschungsaufenthalt zur Geschichte demokratischer Gesellschaften begann, entwickelte sich zu einer unmittelbaren Beobachtung einer Demokratie, die unter enormem Druck steht. Diese persönliche Erfahrung verleiht dem Buch eine besondere Intensität. Morina schreibt nicht aus der Distanz einer Historikerin, sondern als Augenzeugin politischer Umbrüche.Der Titel Das amerikanische Beben verweist bereits auf die zentrale These des Buches: Die politischen Entwicklungen in den USA sind nicht bloß ein Regierungswechsel oder ein weiterer Wahlzyklus. Sie stellen eine Erschütterung demokratischer Gewissheiten dar, deren Auswirkungen weit über die Vereinigten Staaten hinausreichen. Morina beschreibt, wie politische Polarisierung, institutionelle Angriffe und ein wachsendes Misstrauen gegenüber demokratischen Verfahren den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden.Besonders eindrucksvoll sind jene Passagen, in denen sie ihre Beobachtungen aus dem Alltag schildert. Sie beschreibt Gespräche mit Studierenden, Kolleginnen und Kollegen sowie Begegnungen im öffentlichen Raum. Dadurch entsteht ein lebendiges Bild einer Gesellschaft, die zunehmend entlang politischer und kultureller Linien gespalten erscheint. Demokratie wird dabei nicht nur als politisches System betrachtet, sondern als Lebensform, die auf Vertrauen, Kompromissbereitschaft und gemeinsamen Regeln beruht.Gleichzeitig bleibt das Buch keine reine Reportage. Morina ordnet ihre Beobachtungen historisch ein und verbindet sie mit ihrer langjährigen Forschung zur Demokratiegeschichte. Besonders spannend ist der Vergleich zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland. Welche historischen Erfahrungen prägen das jeweilige Demokratieverständnis? Warum reagieren politische Systeme unterschiedlich auf populistische Herausforderungen? Und welche Rolle spielen Erinnerungskultur, Institutionen und gesellschaftliche Traditionen?Hier liegt eine der größten Stärken des Buches. Morina vermeidet einfache Analogien und vorschnelle Warnungen. Stattdessen arbeitet sie die Unterschiede heraus. Die deutsche Demokratie entstand nach den Erfahrungen von Diktatur und Krieg unter anderen Voraussetzungen als die amerikanische Republik. Dennoch erkennt sie Entwicklungen, die auch hierzulande relevant sind: Vertrauensverlust in Institutionen, zunehmende Polarisierung und die Frage, wie demokratische Gesellschaften mit antidemokratischen Kräften umgehen sollen.Ein zentrales Motiv des Buches ist die Verletzlichkeit demokratischer Ordnungen. Morina erinnert daran, dass Demokratie niemals selbstverständlich ist. Sie muss gepflegt, verteidigt und immer wieder neu legitimiert werden. Gerade weil demokratische Systeme auf Zustimmung und Beteiligung beruhen, können sie unter Druck geraten, wenn diese Grundlagen erodieren.Stilistisch verbindet Das amerikanische Beben wissenschaftliche Analyse mit persönlicher Reflexion. Morina schreibt klar, verständlich und ohne akademische Schwere. Die historischen Einordnungen bleiben zugänglich, während die persönlichen Erfahrungen dem Buch emotionale Nähe verleihen. Dadurch entsteht ein Text, der sowohl informiert als auch zum Nachdenken anregt.Bemerkenswert ist auch der Ton des Buches. Trotz der ernsten Thematik verfällt Morina nicht in Alarmismus. Sie beschreibt Gefahren und Fehlentwicklungen deutlich, wahrt aber eine nüchterne Perspektive. Gerade dadurch wirken ihre Beobachtungen überzeugend. Das Buch ist weniger ein politisches Pamphlet als ein reflektierter Versuch, aktuelle Ereignisse historisch zu verstehen.Für Leserinnen und Leser, die sich für Politik, Geschichte und Demokratie interessieren, bietet Das amerikanische Beben wertvolle Denkanstöße. Es erklärt nicht nur die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten, sondern richtet den Blick immer wieder auf Europa und Deutschland. Die entscheidende Frage lautet dabei: Welche Lehren können wir aus den amerikanischen Erfahrungen ziehen, bevor ähnliche Herausforderungen hier an Stärke gewinnen?So entsteht ein Buch, das weit über eine Analyse der Trump-Ära hinausgeht. Es ist eine Untersuchung über die Widerstandskraft demokratischer Gesellschaften und ein Plädoyer dafür, Demokratie nicht als gegeben hinzunehmen. Christina Morina zeigt eindrucksvoll, dass politische Systeme von Menschen gemacht sind  und deshalb auch von Menschen geschützt werden müssen. Das amerikanische Beben ist damit eine kluge, aktuelle und wichtige Reflexion über den Zustand westlicher Demokratien. Ein Buch, das historische Perspektive mit unmittelbarer Erfahrung verbindet und gerade deshalb so relevant wirkt.