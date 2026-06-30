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Ulf Poschardt hat eine provokante Abrechnung mit dem deutschen Bürgertum geschrieben. Er fasst damit die Nachkriegsgeschichte zusammen.

Mit Bückbürgertum knüpft Journalist und Publizist Ulf Poschardt unmittelbar an den Erfolg seines kontrovers diskutierten Vorgängers Shitbürgertum an. Während dort vor allem das progressive Milieu im Mittelpunkt stand, richtet Poschardt seinen Blick nun auf das bürgerlich-konservative Lager. Seine These lautet: Nicht die politischen Gegner seien hauptverantwortlich für den kulturellen und politischen Wandel Deutschlands, sondern jene Bürgerlichen, die aus Bequemlichkeit, Angst oder Opportunismus ihre eigenen Überzeugungen preisgegeben hätten.Der Begriff Bückbürgertum bildet dabei das Zentrum des Buches. Poschardt versteht darunter Menschen aus Politik, Wirtschaft, Medien und Kultur, die sich zwar als konservativ oder liberal verstehen, seiner Ansicht nach jedoch immer wieder bereit waren, Positionen aufzugeben und gesellschaftlichen Entwicklungen nachzugeben, obwohl sie ihnen skeptisch gegenüberstanden. Für den Autor ist genau diese Haltung Ausdruck einer kulturellen Selbstaufgabe.In rund 60 kurzen Kapiteln arbeitet Poschardt unterschiedlichste Themenfelder ab  von Politik über Medien bis hin zu Konsum, Mobilität und Lebensstil. Immer wieder geht es um die Frage, warum das klassische Bürgertum aus seiner Sicht wichtige gesellschaftliche Debatten nicht mehr offensiv geführt hat. Dabei spannt er den Bogen von der Nachkriegszeit bis in die Gegenwart und verbindet historische Entwicklungen mit aktuellen politischen Konflikten.Gerade diese Struktur sorgt für ein hohes Erzähltempo. Die Kapitel sind bewusst knapp gehalten und greifen jeweils einzelne Beobachtungen oder Thesen auf. Das macht das Buch ausgesprochen kurzweilig. Poschardt formuliert pointiert, zugespitzt und oft mit großer sprachlicher Energie. Man merkt auf nahezu jeder Seite seine Erfahrung als Kolumnist: Kaum ein Kapitel verliert sich in langen theoretischen Ausführungen, stattdessen reiht sich eine Beobachtung an die nächste.Diese Verdichtung hat allerdings auch ihre Kehrseite. Viele Themen werden nur angerissen und bleiben vergleichsweise oberflächlich. Gerade dort, wo Poschardt interessante historische oder gesellschaftliche Zusammenhänge eröffnet, hätte man sich gelegentlich mehr analytische Tiefe gewünscht. Statt längerer Argumentationsketten setzt der Autor häufig auf zugespitzte Formulierungen und pointierte Urteile. Das erhöht zwar das Lesetempo, lässt manche Thesen aber weniger ausführlich begründet erscheinen.Auffällig ist außerdem Poschardts Hang zur sprachlichen Neuschöpfung. Begriffe wie Bückbürgertum stehen im Mittelpunkt seiner Argumentation und werden immer wieder aufgegriffen. Mitunter entsteht dabei der Eindruck, als wolle der Autor bewusst einen neuen politischen Begriff etablieren. Das funktioniert nicht immer gleich gut. Die häufige Wiederholung des zentralen Schlagworts wirkt stellenweise etwas bemüht und lenkt gelegentlich von den eigentlichen Argumenten ab.Inhaltlich bleibt Poschardt seinem Stil treu: Er provoziert bewusst und formuliert oft bewusst zugespitzt. Dabei richtet sich seine Kritik keineswegs ausschließlich gegen linke Positionen, sondern vor allem gegen jene Vertreter des Bürgertums, denen er mangelnden Mut und fehlende Standfestigkeit vorwirft. Gerade diese Perspektive unterscheidet das Buch von vielen klassischen politischen Streitschriften.Stilistisch liest sich Bückbürgertum ausgesprochen flüssig. Die kurzen Kapitel laden dazu ein, immer noch eines mehr zu lesen. Das Buch entwickelt dadurch einen gewissen Sog und eignet sich auch für Leserinnen und Leser, die politische Sachbücher sonst eher dosiert konsumieren. Poschardt versteht es, komplexe Themen auf wenige Seiten zu verdichten und dabei einen unterhaltsamen Ton zu treffen.Gleichzeitig ist Bückbürgertum kein ausgewogenes Sachbuch, sondern ein bewusst meinungsstarker Debattenbeitrag. Poschardt erhebt nicht den Anspruch, verschiedene Positionen gleichberechtigt gegenüberzustellen. Vielmehr entwickelt er eine klare Diagnose und verteidigt diese mit Nachdruck. Gerade dadurch wird das Buch vermutlich ebenso viele Zustimmung wie Widerspruch hervorrufen.Unabhängig von der eigenen politischen Haltung bietet Bückbürgertum interessante Denkanstöße. Es fordert dazu auf, über Verantwortung, gesellschaftlichen Wandel und die Rolle des Bürgertums in politischen Debatten nachzudenken. Nicht jede These überzeugt gleichermaßen, und manche Argumente hätten von einer ausführlicheren Herleitung profitiert. Dennoch bleibt das Buch über weite Strecken eine kurzweilige Lektüre, die ihre Wirkung vor allem aus Tempo, Sprachwitz und pointierten Beobachtungen bezieht. So ist Bückbürgertum vor allem eines: eine provokante Streitschrift, die weniger Antworten liefern als Diskussionen anstoßen möchte. Wer sich auf Poschardts zugespitzten Stil einlässt, erhält einen unterhaltsamen, wenn auch nicht immer tiefgehenden Beitrag zur aktuellen gesellschaftspolitischen Debatte.