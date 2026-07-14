Humor ist unverzichtbar  gerade wenn es ernst wird

Interview

In der ARD-Reihe «Die Bachmanns» sorgt Natalia Belitski als Galina mit ihrem Kinderwunsch für neuen Wirbel in der ohnehin komplizierten Patchwork-Familie. Im Interview spricht die Schauspielerin über moderne Beziehungen, den besonderen Humor von Ralf Husmann und warum Galina trotz aller Konflikte fest an einen Neuanfang glaubt.

Grundsätzlich reizt mich jede Rolle aus der Feder von Ralf Husman. Ich liebe sein Gespür für Timing, Humor und Wortgewandheit der Figuren. Galina ist eine emanzipierte Frau, die einen herrlich emotionalen Pragmatismus hat. Sie geht tatkräftig ans Leben ran und krempelt die Ärmel hoch, wenn sich ihr etwas in den Weg stellt.Das war allen Beteiligten von Anfang an wichtig, keinen hysterischen Krieg zwischen den Frauen erzählen zu wollen. Sie beide als Personen haben auch eigentlich keinen Konflikt. Es ist der Alltag und die Rollen, in die man vom Leben reingezwängt wird, die für Streitpotential sorgen. Also habe ich Galina ganz schlicht mit Respekt und Empathie für jedes Gegenüber angelegt.Egal ob modern, oder früher. Beziehungen, die über lange Zeit halten sollen, sind die größte Herausforderung im Leben. Je mehr Personen dazu kommen, umso härter der Schwierigkeitsgrad.Ich finde, es ist schon ein recht männliches Phänomen, auf zukommende Verantwortung, erstmal mit Bedenken zu reagieren, zumindest in meiner Generation.Humor ist unverzichtbar. Gerade wenns ernst wird, sollte man nicht vergessen, zu lachen. Gerade im Familienleben ist Humor ein Zaubermittel.Oliver ist von Beginn an mein Hauptabspielpartner. Mit Stefanie entwickelt sich die Verbindung erst so richtig in Folge 3. Wir haben das große Glück, dass wir persönlich keinerlei Reibungen haben und somit eine tolle Lebenszeit am Set haben. In der inhaltlichen Auseinandersetzung ist das natürlich auch sehr angenehm, dass man sich versteht und konstruktiv arbeiten kann.Da besteht keine Schwierigkeit. Und Galina löst auch das sehr pragmatisch und packt die Grenze am Kragen.Nein. Ich finde, der Film gibt einem einen Blick genau darauf, wie es so laufen kann in einer Familie, mit vielen Pointen und Augenzwinkern. Und schafft am Ende auch immer wieder Momente des Innehaltens, in denen man sich aufs Wesentliche besinnen kann. Das Miteinander.Ansonsten wärs doch langweilig. Alltag ohne Humor zu erzählen.Mit Sicherheit haben all diese kleinen und größerer Konflikte, die wir erzählen, einen hohen Wiedererkennenungswert bei vielen Zuschauern. Wir zeigen die Tücken und die Schwere des Alltags mit einer fröhlichen Leichtigkeit, das tut einfach mal ganz gut, das aus der Perspektive zu sehen.Fabian ist ein Regisseur, der seinen Schauspieler*innen viel Vertrauen entgegenbringt. Somit entsteht ein Raum, wo sich die Figuren und das Zusammenspiel ganz wunderbar entwickeln können.Ich denke, dass den Figuren eine erbarmungslose Menschlichkeit mit allen Macken aber auch herzlichen Seiten gegeben ist, bei denen alle irgendwo andocken können.Ein Felsenfestes Ja zum Neuanfang. Aber natürlich trotzdem mit den alten Mustern.