Susan Sideropoulos: Für mich ist Authentizität mein höchster Wert

Interview

Mit der zweiten Staffel von «Thats My Style» kehrt Susan Sideropoulos als Moderatorin zurück. Im Interview spricht sie über ihren Blick auf Mode, warum Trends für sie kaum eine Rolle spielen und weshalb echte Persönlichkeit heute wichtiger denn je ist.

Ich liebe es nah an den Menschen dran zu sein, sie bei einem Abenteuer begleiten und das kann ich hier wunderbar tun.Ich finde diese Sendung ist wunderbar leicht, kurzweilig, hat trotzdem einen Spannungsfaktor durch das Battle unserer Stylisten, die Persönlichkeit unserer Kunden bleibt erhalten und wird nur noch mehr zum Strahlen gebracht und als Bonbon noch Expertenwissen zum Mitnehmen.Sehr wichtig. In einer Welt voller Anpassung geht es hier um einzelne Persönlichkeiten und ihre Geschichten.Wahrscheinlich werden hier bewusstere Entscheidungen getroffen.Selbstverständlich ist alles spielerisch und charmant gemeint auch wenn mal ne Spitze fliegt. Doch ich glaube schon das da natürlich auch ein echter Ehrgeiz geweckt ist auch zu gewinnen.Wir haben eine super witzige und ausgelassene Stimmung am Set, wir lachen viel, auch unser Team hinter den Kulissen ist wundervoll.Das kann ich total verstehen. Unsere Sendung zeigt auch Trends, doch eher als Impulse und Möglichkeiten. Es geht mehr darum sich wohl zu fühlen und den Spaß beim Ausprobieren wieder zu finden.Eigentlich nicht. Bin ja gar keine Fashionista, gehe nicht gerne shoppen. Bin eher pragmatisch unterwegs. Ich sehe was, das gefällt mir und fertig. Mache mir nichts aus Marken und kann bis heute keiner Hermés- von einer Dior-Tasche unterscheiden.Hab mich noch nie mit Trends beschäftigt, trage was mir gefällt. Doch die Schnelllebigkeit macht mir generell zu schaffen. Glaub deshalb sind mir lange stabile Beziehungen so wichtig. Meine eigene seit über 30 Jahren, mein Freundeskreis ist auch etwa so alt. Genauso wie meine Agentur, mein Friseur usw. 😉Unbedingt. Für mich ist Authentizität mein höchster Wert. Menschen spüren das und in Zeiten von KI wird der wert immer wertvoller.Ich bin unendlich dankbar das ich seit 25 Jahren nun im TV immer breit aufgestellt war. Durfte mich quer durch alle Bereiche ausprobieren. Mich reizt immer neues, Sendungen die nah am Menschen sind, oder die mir persönlich eine neue Herausforderung stellen.Das weiß ich nicht. Quoten liegen nicht in meiner Hand. Mein Job endet, wenn meine echte Arbeit am Format abgeschlossen ist. Der Rest ist wie es ist und interessiert mich nicht. Ich weiß ja das unsere Sendung wundervoll ist, unabhängig von Quoten.Jaaa, wir haben so viele Ideen. Mal schauen ob wir umsetzen dürfen.Da ist gerade nichts geplant. Habe dieses Jahr meinen ersten eigenen Online-Kurs mit meinem Mann gelauncht. «Liebe Next Level». Ein 6-wöchiges Programm rund um das Thema Beziehung pünktlich zu unserem eigenen 30. Jährigen Beziehungsjubiläum. Und im November geht es damit weiter ❤️