Interview

Susan Sideropoulos: Für mich ist Authentizität mein höchster Wert

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Mit der zweiten Staffel von «Thats My Style» kehrt Susan Sideropoulos als Moderatorin zurück. Im Interview spricht sie über ihren Blick auf Mode, warum Trends für sie kaum eine Rolle spielen und weshalb echte Persönlichkeit heute wichtiger denn je ist.

Frau Sideropoulos, Sie moderieren die zweite Staffel von «Thats My Style». Was hat Sie an diesem Format besonders gereizt?
Ich liebe es nah an den Menschen dran zu sein, sie bei einem Abenteuer begleiten und das kann ich hier wunderbar tun.

Modeformate gibt es viele  was unterscheidet «Thats My Style» aus Ihrer Sicht von klassischen Umstyling-Shows?
Ich finde diese Sendung ist wunderbar leicht, kurzweilig, hat trotzdem einen Spannungsfaktor durch das Battle unserer Stylisten, die Persönlichkeit unserer Kunden bleibt erhalten und wird nur noch mehr zum Strahlen gebracht und als Bonbon noch Expertenwissen zum Mitnehmen.

In der Sendung geht es nicht nur um Trends, sondern auch um Persönlichkeit und Selbstbewusstsein. Wie wichtig ist dieser emotionale Aspekt für das Format?
Sehr wichtig. In einer Welt voller Anpassung geht es hier um einzelne Persönlichkeiten und ihre Geschichten.

Die Kandidatinnen und Kandidaten bezahlen ihre Outfits am Ende selbst. Verändert das den Umgang mit Mode und Styling im Vergleich zu anderen TV-Formaten?
Wahrscheinlich werden hier bewusstere Entscheidungen getroffen.

Die Stylistinnen und Stylisten battlen sich um den besten Look. Wie viel Wettbewerb steckt tatsächlich hinter den Kulissen?
Selbstverständlich ist alles spielerisch und charmant gemeint auch wenn mal ne Spitze fliegt. Doch ich glaube schon das da natürlich auch ein echter Ehrgeiz geweckt ist auch zu gewinnen.

Mit Marina Hoermanseder, Axel Surendorf oder Konstantinos The Stylist sind sehr unterschiedliche Modepersönlichkeiten dabei. Wie erleben Sie diese Dynamik im Studio?
Wir haben eine super witzige und ausgelassene Stimmung am Set, wir lachen viel, auch unser Team hinter den Kulissen ist wundervoll.

Viele Menschen fühlen sich von Modetrends eher unter Druck gesetzt als inspiriert. Kann die Sendung helfen, Mode wieder entspannter zu sehen?
Das kann ich total verstehen. Unsere Sendung zeigt auch Trends, doch eher als Impulse und Möglichkeiten. Es geht mehr darum sich wohl zu fühlen und den Spaß beim Ausprobieren wieder zu finden.

Sie selbst stehen seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit. Hat sich Ihr eigener Blick auf Mode und Styling im Laufe Ihrer Karriere verändert?
Eigentlich nicht. Bin ja gar keine Fashionista, gehe nicht gerne shoppen. Bin eher pragmatisch unterwegs. Ich sehe was, das gefällt mir und fertig. Mache mir nichts aus Marken und kann bis heute keiner Hermés- von einer Dior-Tasche unterscheiden.

Gerade Social Media sorgt dafür, dass Trends heute extrem schnelllebig geworden sind. Wie schwierig ist es, in diesem Umfeld einen eigenen Stil zu entwickeln?
Hab mich noch nie mit Trends beschäftigt, trage was mir gefällt. Doch die Schnelllebigkeit macht mir generell zu schaffen. Glaub deshalb sind mir lange stabile Beziehungen so wichtig. Meine eigene seit über 30 Jahren, mein Freundeskreis ist auch etwa so alt. Genauso wie meine Agentur, mein Friseur usw. 😉

Das ZDF setzt zunehmend auf Factual-Entertainment mit Servicecharakter. Glauben Sie, dass Zuschauer heute mehr Authentizität und Alltagstauglichkeit erwarten?
Unbedingt. Für mich ist Authentizität mein höchster Wert. Menschen spüren das und in Zeiten von KI wird der wert immer wertvoller.

Sie haben in Ihrer Karriere Schauspiel, Moderation und Unterhaltung verbunden. Was reizt Sie heute besonders an der Moderation solcher Formate?
Ich bin unendlich dankbar das ich seit 25 Jahren nun im TV immer breit aufgestellt war. Durfte mich quer durch alle Bereiche ausprobieren. Mich reizt immer neues, Sendungen die nah am Menschen sind, oder die mir persönlich eine neue Herausforderung stellen.

Welche Quotenziele hat das ZDF an Sie und die Sendung gestellt?
Das weiß ich nicht. Quoten liegen nicht in meiner Hand. Mein Job endet, wenn meine echte Arbeit am Format abgeschlossen ist. Der Rest ist wie es ist und interessiert mich nicht. Ich weiß ja das unsere Sendung wundervoll ist, unabhängig von Quoten.

Gibt es schon Pläne für eine weitere Staffel?
Jaaa, wir haben so viele Ideen. Mal schauen ob wir umsetzen dürfen.

Können Sie unseren Leser schon verraten, ob Sie demnächst auch wieder im Bereich Schauspiel unterwegs sein werden?
Da ist gerade nichts geplant. Habe dieses Jahr meinen ersten eigenen Online-Kurs mit meinem Mann gelauncht. «Liebe Next Level». Ein 6-wöchiges Programm rund um das Thema Beziehung pünktlich zu unserem eigenen 30. Jährigen Beziehungsjubiläum. Und im November geht es damit weiter ❤️

Danke für die Einblicke!

«Thats My Style» wird am Sonntag, 5. Juli, um 14 Uhr fortgesetzt. Die Episoden sind seit 2. Juli im Stream abrufbar.

Kurz-URL: qmde.de/172986
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