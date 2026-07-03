Kuss mit Folgen? Karla und Freddy kommen sich näher

Soap-Check

Eigentlich sollte nur ein Ermittlungserfolg gefeiert werden. Doch ein improvisiertes Krimi-Rollenspiel sorgt dafür, dass Karla und Freddy einen Abend erleben, den beide so schnell nicht vergessen werden.

«Rote Rosen» (Mo  Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo  Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo  Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Frieda  Mit Feuer und Flamme» (freitags um 05.10 Uhr, samstags 04.30 Uhr, Sat.1)

«Die Landarztpraxis  Team Sonnenhof» (Mo  Fr, 19 .00Uhr, Sat.1)

«Berlin  Tag & Nacht» (Mo  Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Sophia zweifelt an sich und lehnt die Leitung der Vorstadthochzeit zunächst ab, nimmt sie zum Schluss aber doch an. Wird sie der Verantwortung gerecht werden? Rana entscheidet sich, Leon zu vertrauen und den Job anzunehmen, wird aber durch sein Verhalten erneut verunsichert. Ist er wirklich bereit, alleine klarzukommen?Stella findet heraus, warum sie ihren Job verloren hat und gerät mit ihrer Mutter in einen folgenschweren Streit ... Nuray ist noch nicht bereit zu sterben. Zuvor will sie sich von ihren Liebsten verabschieden ... Naomi und Paco erkennen, wie verzweifelt Ringo und Easy ihre Hilfe brauchen. Sind sie bereit, ihre Liebe hintanzustellen?Vanessa versucht, sich tapfer Christoph zu stellen. Doch dessen Kaltschnäuzigkeit setzt Vanessa gehörig zu. Ben kann sich nicht dagegen wehren, dass seine Gefühle für Gabriella wieder aufflammen. Eine Botschaft befeuert das zusätzlich. Joana sucht angespannt nach einem Weg, wie sie weiterhin die Öffentlichkeit meiden kann. Leyla hat da eine Idee.In einem schwachen Moment kann Toni es sich nicht verkneifen, Matilda öffentlich als Giftmischerin zu bezeichnen. Auch wenn Toni ihre Unsouveränität sofort bereut, zieht der Vorfall große Kreise. Gerner droht wegen Kates Aktion mit einem juristischen Nachspiel. Entsprechend sauer ist Paul auf sie, die zumindest von ihrem Schwarm als Heldin gefeiert wird. Als Kate sich mutig zu einem Geständnis hinreißen lässt, kommt das leider nicht so gut an ...Nach Ottos medizinischem Notfall beschließt Frieda, in Liebitz zu bleiben und stellt Pippa damit vor vollendete Tatsachen, obwohl sie sich selbst noch gar nicht sicher ist. Julius erkämpft sich mit Ernas Hilfe den Respekt seiner Mitbewohner in der Männer-WG.Lilli ist hin und her gerissen, ob sie ihren Geschwistern von der letzten Nachricht ihres Vaters erzählen soll - besonders, als sie erneut mit Julia aneinander gerät. Sie will nicht, dass die Nachricht sie noch mehr entzweit. Doch als die Geschwister sich einig sind, ihrem Vater wäre es egal, dass sie hier zusammen sind, spielt sie ihnen die Nachricht vor, damit alle Geschwister den letzten Wunsch ihres Vaters kennen.Um ihren Ermittlungserfolg zu feiern, will Karla im Loft ein Wine-Tasting veranstalten. Oliver nutzt die Gelegenheit und macht daraus kurzerhand ein Krimi-Rollenspiel, auf das Karla zunächst keine Lust hat. Doch Freddy geht in seiner Rolle als ihr adeliger Ehemann voll auf und zieht sie mit. Schließlich lässt sich Karla darauf ein  und muss zugeben, dass es ihr überraschend viel Spaß macht. Das ist jedoch nicht die einzige Überraschung des Abends: Zwischen ihr und Freddy kommt es zu einem Kuss, der schließlich in Karlas Bett endet