Soap-Check

Nach dem Tod ihrer Eltern will Lilli Lamminger den Familien-Gasthof wiederbeleben. Doch ihre Geschwister ziehen nicht an einem Strang  und dann taucht auch noch Julias Ehemann Sebastian auf, den Lilli bereits kennengelernt hat.

«Rote Rosen» (Mo  Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo  Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo  Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Frieda  Mit Feuer und Flamme» (Freitags, 05.10 Uhr, samstags ab 04.30 Uhr Sat.1)

«Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof» (Mo  Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Berlin  Tag & Nacht» (Mo  Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Nachdem die WG-Bewohner Maja überreden konnten, zur Prüfung anzutreten, sitzen alle auf heißen Kohlen. Franzi bittet Hubert und Uschi, ihre Party zu verlassen und Leon soll den Aufpasser für sie spielen. Monika ist verunsichert, weil sich Stadlbauer so ins Zeug legt und fühlt sich an das Verhalten ihres Ex nach dem Seitensprung erinnert. Vera fällt aus allen Wolken, weil der Cocktail-Kurs ausfallen soll und auch Annalena schafft es nicht, Ersatz zu finden.Ringo und Easy suchen einen Weg, Julius über Alexander die Augen zu öffnen. Um an ihr Ziel zu gelangen, müssen sie dafür aber erst Julius hintergehen. Nurays abbauende Gesundheit sorgt dafür, dass Dana ihrem Geheimnis auf die Spur kommt. Damit das kein weiteres Mal passiert, weiß Dana nur eine Lösung - und die ist schockierend. Patrizia sieht sich einer harten Prüfung gegenüber: Kann sie ihr eigenes Glück dem Glück ihrer Tochter unterordnen?Isabelle glaubt, dass Maximilian für Nathalie gefährlich ist und will sie unbedingt von ihm fernhalten. Ist ihre Sorge berechtigt? Ben missfällt, dass Gabriella mit Kilian zusammen ist. Ein Grund mehr für ihn, Essen den Rücken zu kehren. Bis Simone ihn zum Nachdenken bringt. Lucie freut sich, dass ihre neue Bekanntschaft vorerst bleiben will und verschafft ihm einen Job. Doch dann macht Thilo ihr einen harten Vorwurf.Philip bemüht sich um eine Annäherung an Jessica, ohne zu merken, dass sie ihn mit Lügen täuscht. Nach einem Unfall von Matilda zeigt Erik seine Unterstützung, doch es bleibt offen, ob sie diese annimmt. Währenddessen stehen Jonas und Johanna vor einem unlösbaren Problem mit dem Jugendclub, was die Jugendlichen dazu bringt, ihren Unmut lautstark kundzutun.Kurz vor der theoretischen Feuerwehrprüfung möchte Phillip sich mit Otto versöhnen, doch die Zeit wird immer knapper. Als Otto sich endlich erweicht, eilt Phillip los. Als Frieda mitbekommt, dass Georg sich wieder einmal in ihr Liebesleben einmischt, weiht sie Mirko ein und sie erteilen Georg gemeinsam eine Lektion.Lilli Lamminger will nach dem Tod ihrer Eltern den Familien-Gasthof in Weilhausen wiedereröffnen - den Sonnenhof. Doch zuvor müssen ihre Geschwister zustimmen: Konstantin, Becky, Freddy, und Lillis große Schwester Julia, die den Hof so schnell wie möglich verkaufen möchte. Kurz vor der großen Geschwisterzusammenkunft, trifft Lilli auf den charmanten Sebastian. Sie ahnen nicht, dass sie sich schon bald wiedersehen werden, denn Sebastian ist Julias Ehemann.Olivia ist am nächsten Morgen noch verunsichert, nachdem Jackson am Vortag eine Seite gezeigt hat, die sie so nicht von ihm kennt. Für einen Moment wirkte er fast bedrohlich, und dieser Eindruck lässt sie nicht los. Als er ihr dann auch noch per Nachricht vorschreibt, welche Schuhe sie zu seinem Geschäftstermin anziehen soll, reicht es ihr endgültig. Olivia ist kurz davor, ihn in den Wind zu schießen. Doch Milla bringt sie auf eine andere Idee: Statt die Sache einfach zu beenden, schlägt sie eine perfide Racheaktion vor, die Jackson eine Lektion erteilen soll.