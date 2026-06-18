Vicki zieht Konsequenzen aus dem Liebeschaos

Soap-Check

Nach einem heftigen Streit zwischen Fabian und Simon denkt Vicki an einen Neuanfang fern von Wiesenkirchen  doch Simon kämpft um ihre Liebe.

«Rote Rosen» (Mo  Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo  Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo  Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Frieda  Mit Feuer und Flamme» (Mo  Fr, 18.00 Uhr, Sat.1)

«Die Landarztpraxis» (Mo  Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Berlin  Tag & Nacht» (Mo  Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Um Tina davon zu überzeugen, dass sie genug lernt und die Abschlussprüfung schaffen wird, lässt Maja sich auf eine Test-Prüfung ein. Leon hadert nach einem Tag mit wenig Trinkgeld mit seinem Job im Brunnerwirt und Rana rät ihm, freundlicher zu sein. Tina verdonnert Charly und Philipp zum Aufräumen, damit sie entscheiden können, wo was in der WG stehen soll.Easy und Ringo crashen Julius' Event in der Hoffnung, Alexander als Lügner zu überführen. Es kommt zum Eklat. Sina macht sich Vorwürfe, ein Erbstück von Irene weggegeben zu haben. Bambi ahnt, dass dahinter mehr steckt und entdeckt Sinas tiefe Schuldgefühle. Während Esma sich schämt, Ronjas Geheimnis verraten zu haben, ist Baris fassungslos, nichts von deren Verliebtheit bemerkt zu haben. Beide Geschwister wollen etwas gutmachen.Imani sorgt sich um ihre Freundin, bis diese plötzlich im Krankenhaus auftaucht. Während Lucie versucht, ihren Retter besser kennenzulernen, bemerkt sie nicht, dass er offenbar eine ganz eigene Agenda verfolgt. Joana ist nach dem Vorfall nicht mehr dieselbe, doch ihr wird schmerzhaft bewusst, dass sie mit niemandem darüber sprechen kann.Toni bekommt durch einen Fund neue Hoffnung, die Mordfälle an Zoe und Carlos endlich aufzuklären und will einer Spur nachgehen, in der Hoffnung, dass diese sie zum Täter führt. Wie nah ist Toni dem Mörder? Gerner und Laura können nicht verhehlen, dass sie sich und ihren Vertrauten die Morde an Zoe und Carlos zutrauen. Nihat muss befürchten, seine gesamten Rücklagen verspekuliert zu haben.Mirko und Felix buhlen um Friedas Herz. Während Mirko mit ihr in der Mittagspause baden geht, küsst Felix sie anschließend mit Absicht vor dessen Augen. Als Julius seinen ganzen Mut zusammenfasst und Pippa seine Liebe gestehen möchte, taucht ihr Exfreund überraschend in Liebitz auf und macht Julius einen Strich durch die Rechnung.Vicki kann gerade noch verhindern, dass die Auseinandersetzung zwischen Fabian und Simon eskaliert. Nach diesem Vorfall fasst sie schweren Herzens den Entschluss, Wiesenkirchen zu verlassen. Simon setzt daraufhin alles daran, Vicki zum Bleiben zu bewegen. Doch kann er ihr versprechen, dass er sie nie wieder verletzen wird?Ella hat Benni gegenüber ein schlechtes Gewissen, weil sie in den letzten Wochen echt fies zu ihm war und er viele Dinge, die sie ihm aus Wut antun wollte, noch gar nicht weiß. Als sie es nicht mehr aushält, beichtet Ella schließlich alles. Benni reagiert daraufhin bestürzt und braucht erst einmal Zeit für sich. Für Ella bricht eine Welt zusammen  sie ist überzeugt, dass er mit ihr Schluss machen wird. Doch dann kommt es anders: Benni nimmt ihr ihre Gemeinheiten nicht übel und überrascht sie sogar mit einer klaren Liebeserklärung  vor den Augen von Michelle. Gerührt und erleichtert beschließen beide, einen Neuanfang zu wagen und die Vergangenheit hinter sich zu lassen.