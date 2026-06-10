Ralf Schmitz spricht den «Kater mit Hut» im neuen Warner-Animationsfilm

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Nach dem wenig erfolgreichen Realfilm von 2003 kehrt Dr. Seuss' berühmter Kater als Animationsfigur auf die Kinoleinwand zurück.

Warner Bros. Pictures Animation hat die deutsche Synchronbesetzung für seinen ersten Kinostart bekannt gegeben. Im Animationsfilmübernimmt Comedian und Synchronsprecher Ralf Schmitz die Titelrolle. Der Film startet am 10. Dezember 2026 in den deutschen Kinos und basiert auf der bekannten Kinderbuchfigur von Dr. Seuss.Im Mittelpunkt der Geschichte steht der chaotische Kater, der im Auftrag des Instituts der Institution für Imagination und Inspiration GmbH zwei Geschwister aufheitern soll. Gabby und Sebastian haben Schwierigkeiten, sich nach einem Umzug in einer neuen Stadt einzuleben. Für den Kater wird die Mission zur Bewährungsprobe, denn bei einem Scheitern droht ihm der Verlust seines magischen Hutes und damit auch seines Arbeitsplatzes. Im englischen Original leiht Schauspieler und Comedian Bill Hader der Figur seine Stimme.Mit der Neuverfilmung wagt sich Warner an einen Stoff, der auf der großen Leinwand bislang keinen guten Ruf genießt. Die Realverfilmung «Ein Kater macht Theater» aus dem Jahr 2003 mit Mike Myers in der Hauptrolle wurde von Kritikern nahezu einhellig verrissen. Der Film gilt bis heute als einer der größten kreativen Fehlschläge unter den Dr.-Seuss-Adaptionen und erreichte bei Kritikportalen äußerst schwache Bewertungen. Die negative Resonanz war so groß, dass die Rechteinhaber lange Zeit keine weiteren Realverfilmungen der Werke des Autors zuließen.