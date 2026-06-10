Kino-News

Ralf Schmitz spricht den «Kater mit Hut» im neuen Warner-Animationsfilm

von

Nach dem wenig erfolgreichen Realfilm von 2003 kehrt Dr. Seuss' berühmter Kater als Animationsfigur auf die Kinoleinwand zurück.

Warner Bros. Pictures Animation hat die deutsche Synchronbesetzung für seinen ersten Kinostart bekannt gegeben. Im Animationsfilm «Der Kater mit Hut» übernimmt Comedian und Synchronsprecher Ralf Schmitz die Titelrolle. Der Film startet am 10. Dezember 2026 in den deutschen Kinos und basiert auf der bekannten Kinderbuchfigur von Dr. Seuss.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der chaotische Kater, der im Auftrag des Instituts der Institution für Imagination und Inspiration GmbH zwei Geschwister aufheitern soll. Gabby und Sebastian haben Schwierigkeiten, sich nach einem Umzug in einer neuen Stadt einzuleben. Für den Kater wird die Mission zur Bewährungsprobe, denn bei einem Scheitern droht ihm der Verlust seines magischen Hutes und damit auch seines Arbeitsplatzes. Im englischen Original leiht Schauspieler und Comedian Bill Hader der Figur seine Stimme.

Mit der Neuverfilmung wagt sich Warner an einen Stoff, der auf der großen Leinwand bislang keinen guten Ruf genießt. Die Realverfilmung «Ein Kater macht Theater» aus dem Jahr 2003 mit Mike Myers in der Hauptrolle wurde von Kritikern nahezu einhellig verrissen. Der Film gilt bis heute als einer der größten kreativen Fehlschläge unter den Dr.-Seuss-Adaptionen und erreichte bei Kritikportalen äußerst schwache Bewertungen. Die negative Resonanz war so groß, dass die Rechteinhaber lange Zeit keine weiteren Realverfilmungen der Werke des Autors zuließen.

Kurz-URL: qmde.de/172471
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«Office Romance» verzaubert Netflix-Zuschauernächster ArtikelBritische Wettbewerbshüter prüfen Paramount-Übernahme von Warner Bros. Discovery
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

Kino-News «Die Discounter»-Macher drehen Kinofilm mit Constantin Film Kino-News Anna Kendrick inszeniert «Die sieben Männer der Evelyn Hugo» Kino-News Kinogänger: Ältere Menschen entdecken das Kino neu Kino-News Netflix schließt Exklusivdeal mit den «Super Mario Bros.»-Machern Kino-News UFA und Degeto verfilmen Stanisic-Roman «Herkunft» Kino-News Quinta Brunson entwickelt «Betty Boop»-Kinofilm Kino-News FFA fördert neue Projekte von Aslı Özge und Anna Brüggemann

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung