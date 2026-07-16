Gefühle und Geldsorgen: Marc erkennt seine Liebe zu Lilli

Soap-Check

Auf dem Sonnenhof geht es um die Zukunft des Betriebs und um die Herzen der Beteiligten. Während Lilli um die Rettung des Hofes kämpft, kann Marc seine wahren Gefühle für sie nicht länger verdrängen.

«Rote Rosen» (Mo  Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo  Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo  Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Frieda  Mit Feuer und Flamme» (freitags um 05.10 Uhr, samstags 04.30 Uhr, Sat.1)

«Die Landarztpraxis  Team Sonnenhof» (Mo  Fr, 19.00Uhr, Sat.1)

«Berlin  Tag & Nacht» (Mo  Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Leon verzichtet aufs BMX-Rennen, weil er sich mit seinem E-Bike kaum Chancen ausrechnet. Bringt Mike ihn auf eine dumme Idee? Philipp versöhnt sich mit Sarah und geht zum Vorsprechen, doch Aurelia taucht unerwartet auf. Kann Philipp trotz Ablenkung durch Aurelia überzeugen? Sarah will ihre Gefühle für Philipp verbergen und sich nicht in die aufkeimende Romanze mit Aurelia einmischen, doch er drängt sie zur Offenheit.Larissa ist von Baris' Flirt-Spielchen genervt. Als sie diese beenden will, ahnt sie nicht, was sie damit anrichtet. Nach dem Tod ihrer Oma will Esma in den Alltag zurückzufinden. Doch ihr schlechtes Gewissen gegenüber Tobias macht ihr das nicht leicht. Patrizia droht Ute, falls sie Jori von ihrem Geheimnis erzählt. Doch Ute hält dagegen. Während Ute nun einen erneuten Krieg fürchtet, sucht Patrizia einen Weg, Jori nicht zu verlieren.Vanessa will in ihren Angelegenheiten sauber spielen, doch als sie Angst bekommt, dass Henry mit hineingezogen wird, gerät ihr Vorsatz ins Wanken. Dragan verschweigt Isabelle zunächst sein Geheimnis. Ausgerechnet Simone rät zu Offenheit und bringt ihn zum Nachdenken. Lucies Freundschaft zu Thilo wird nach einem Vorfall auf den Prüfstand gestellt.Nihat freut sich, als er überraschenden Besuch bekommt. Allerdings bringt dieser Besuch auch Probleme mit. Wird Nihat helfen können? Wie lange kann Toni ihr Bauchgefühl und ihre Intuition von sich schieben? Julians kritische Nachfragen an Erik gehen nicht spurlos an Matilda vorbei.Frieda bekommt nach dem Stromschlag ärztliche Entwarnung und überzeugt den wütenden Mirko, Aleks noch eine Chance zu geben. Doch Aleks selbst hat andere Pläne und verabschiedet sich. Urs und Andrea kommen sich beim Aussuchen seiner neuen Möbel näher. Pippas Aktivismus gegen den Bau einer neuen Fleischfabrik lässt Felix allmählich an seiner Geschäftsbeziehung zu Cornelia zweifeln.Um den Sonnenhof zu retten, muss Lilli den Bankberater vom zukünftigen Erfolg des Hofes überzeugen, während Sebastian Julia aus dem Haus lockt. Obwohl Lilli erfolgreich ist, droht das Geheimnis dann doch vor Julia aufzufliegen - bis Marc in letzter Sekunde einschreitet. Als Lilli ihm dann von der drohenden Pleite erzählt und er sie auffängt, merkt Marc, dass er sich vor seinen Gefühlen für Lilli nicht verstecken kann.Obwohl für Katy in Sachen Stalker einige Tage Funkstille geherrscht hat, fühlt Katy sich beim Joggen verfolgt und beschließt, mit Emmi nochmal zur Polizei zu gehen  ohne Ergebnis. Als Katy kurz darauf eine gruselige Sprachnachricht ihres Stalkers erhält, fühlt sie sich erschreckend stark an Jens erinnert. Sie beschließt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Gemeinsam mit Emmi sucht Katy Jens auf und macht ihm entschlossen eine Ansage, sie in Frieden zu lassen! Hat der Spuk nun endlich ein Ende  oder geht erst richtig los.