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Mittlere Reife: Maja will klagen

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Bei «Dahoam is dahoam» hat die Tochter von Nathalie nicht die Nachprüfung für die Mittlere Reife geschafft. Macht jetzt der Einsatz eines Anwaltes Sinn?

«Rote Rosen» (Mo  Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)
Neue Folgen ab 24. August 2026

«Sturm der Liebe» (Mo  Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)
Neue Folgen ab 24. August 2026

«Dahoam is Dahoam» (Mo  Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)
Maja macht ihre Eltern für ihre Situation verantwortlich und Mama Nathalie gesteht ihr offen Fehler ein. Kann Maja ihr vergeben? Maja besteht die Nachprüfung zur Mittleren Reife nicht und ist verzweifelt, doch ein Tipp von Leon gibt ihr neuen Antrieb. Will sie wirklich mit ihrer Mutter gegen das Ergebnis vorgehen?

«Unter Uns» (Mo - Fr, 17.30 Uhr, RTL)
Naomi und Paco haben sich mit Ringo und Easy verschworen, um Julius davor zu retten, Alexanders Sündenbock zu werden. Aber Alexander ist brandgefährlich... Während Baris noch immer die Begegnung mit der faszinierenden Unbekannten nachhängt, ist diese näher als gedacht. Leider jedoch im feindlichen Lager... Tobias hadert damit, wie er mit Esmas Nacht außer Kontrolle umgehen soll: Sie zur Rede stellen oder die Sache unter den
Teppich kehren?

«Alles was zählt» (Mo - Fr, 19.10 Uhr, RTL)
Dragans väterliches Verhalten gegenüber Lennox entfacht Groll bei anderen und endet schließlich in einem hitzigen Kampf. Vanessa wird von der Realität eingeholt, dass sie Henry verlieren könnte und bringt, abgelenkt und unabsichtlich, andere in Gefahr. Elias erkennt, dass er Joana zu schnell und ungerecht hat fallen lassen, doch seine Entschuldigung kommt zu spät.

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo - Fr, 19.45 Uhr, RTL)
Toni hat Geburtstag, und sie holen die schrecklichen Erinnerungen an Eriks Verrat ein. Schmerzerfüllt will Toni sich einigeln, doch Nina gelingt es, sie abzulenken. Jonas erfährt bestürzt, dass Gerner auch seine Jugendclub-Kids angezeigt hat. Als Murilo sich deswegen nicht nach Hause traut, will Jonas Gerner sauer zur Rede stellen.

«Frieda  Mit Feuer und Flamme» (freitags um 05.10 Uhr, samstags 04.30 Uhr, Sat.1)
Andrea schafft es endlich mit der Trennung von Mirko abzuschließen und ihm ein Paket mit all seinen Sachen zu packen. Mirko verbringt frisch verliebt einen Wellness-Tag mit Frieda im Spa, während Felix die restliche Feuerwehr zusammentrommelt, um die Menschen in Liebitz vor einem drohenden Unwetter zu schützen.

«Die Landarztpraxis  Team Sonnenhof» (Mo  Fr, 19.00Uhr, Sat.1)
Während Lilli sich in die Rettung des Sonnenhofs stürzt, wächst auch ihr schlechtes Gewissen, die drohende Pleite vor ihrer Familie zu verheimlichen. Dieses Geheimnis teilt sie nur mit Sebastian, dessen Eheprobleme mit Julia dadurch nur schwieriger werden. Erst als Lillis Bemühungen um den Hof Früchte tragen und sie Sebastian begeistert in die Arme fliegt, merkt sie, dass ein gemeinsames Geheimnis ein größeres Problem ist, als sie dachte.

«Berlin  Tag & Nacht» (Mo  Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)
Mike macht sich am Morgen mit gemischten Gefühlen zum Therapeuten auf und fremdelt zunächst mit dessen Denkanstoß, nach der Geburt beim Baby zu bleiben, während Sara wieder arbeiten geht. Doch als er einen Karim Schulnotfall mit Olivers Unterstützung löst und von diesem hört, dass er Elias nicht nur Vater, sondern quasi auch Mutter war und Krätze ihm aufrichtig klar macht, dass Vatersein für ihn das Wichtigste auf der Welt, ändert sich Mikes Einstellung. Gerührt und inspiriert schlägt er Sara voller Überzeugung vor, nach der Geburt beim Baby zu bleiben und Familienmanager zu werden, während sie weiter arbeiten gehen kann. Sara macht diese Vorstellung sehr glücklich.

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