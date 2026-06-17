«Oasis»: «The White Lotus» auf spanisch?

First Look

In einem Luxusresort bei Netflix herrscht Mord und Totschlag. Viel Potenzial für eine spannende Serie: Wird es auch genutzt?

Ein Luxusresort am Meer, private Strände, reiche Familien, endlose Sommernächte und eine junge Frau, die spurlos verschwindet. Das klingt zunächst nach jener Sorte Netflix-Serie, die man an einem verregneten Wochenende in einem Zug durchschaut, während man sich einredet, eigentlich nur eine Folge sehen zu wollen. «Oasis» besitzt auf dem Papier tatsächlich alle Zutaten für einen fesselnden Mystery-Thriller: einen abgeschlossenen Schauplatz, eine Gruppe potenzieller Verdächtiger und die Erkenntnis, dass niemand das Gelände verlassen darf, bis die Wahrheit ans Licht kommt. Das Problem ist nur, dass die Serie mit dieser vielversprechenden Ausgangslage erstaunlich wenig anzufangen weiß.Dabei ist die Grundidee keineswegs schlecht. Ein exklusives Ferienresort wird nach dem Verschwinden einer jungen Frau plötzlich von einem Sehnsuchtsort zu einer Art goldener Gefängnisanlage. Gäste und Angestellte geraten gleichermaßen unter Verdacht, alte Geheimnisse kommen ans Licht, und die Jugendlichen beginnen selbst Nachforschungen anzustellen. Das erinnert an eine Mischung aus «Élite», klassischem Whodunit und Sommer-Melodram mit einem Hauch «White Lotus». Theoretisch eine Kombination, aus der man durchaus Spannung entwickeln könnte.Was «Oasis» jedoch von Anfang an fehlt, ist ein wirklich überzeugendes Zentrum. Die Serie präsentiert eine große Zahl von Figuren, von denen viele zunächst interessant erscheinen. Doch je länger die Handlung voranschreitet, desto deutlicher wird, dass die meisten Charaktere eher Funktionen innerhalb des Rätsels erfüllen als eigenständige Persönlichkeiten sind. Fast jeder hat ein Geheimnis, fast jeder verhält sich verdächtig, fast jeder verbirgt etwas. Das mag kurzfristig Spannung erzeugen, verhindert aber paradoxerweise echte emotionale Bindung. Wenn alle Figuren primär potenzielle Verdächtige sein sollen, bleibt oft wenig Raum dafür, sie als Menschen kennenzulernen.Hinzu kommt ein Problem, das viele moderne Netflix-Thriller teilen: die Verwechslung von Komplexität mit Geheimniskrämerei. «Oasis» hält Informationen lange zurück, streut falsche Fährten und präsentiert ständig neue Verdachtsmomente. Doch nicht jede Wendung wirkt verdient. Mehrfach entsteht der Eindruck, dass die Serie weniger an einer glaubwürdigen Entwicklung interessiert ist als an der Frage, wie sie die nächste Überraschung konstruieren kann. Die Handlung bewegt sich dadurch zwar permanent, aber nicht immer überzeugend.Besonders enttäuschend ist dabei die verschenkte Atmosphäre. Das Luxusresort selbst ist eigentlich die interessanteste Figur des Formats: Die abgeschottete Welt aus Reichtum, Privilegien und künstlicher Perfektion besitzt enormes Potenzial. Die Idee, dass hinter der makellosen Fassade moralische Verwerfungen und soziale Spannungen lauern, hätte eine spannende gesellschaftliche Dimension eröffnen können. Stattdessen bleibt das Resort oft bloße Kulisse. Die Serie nutzt seine Möglichkeiten nur oberflächlich und verlässt sich lieber auf bekannte Genremechanismen.Das eigentliche Problem liegt letztlich im Rhythmus. «Oasis» zieht viele seiner Konflikte unnötig in die Länge. Was zunächst wie ein sorgfältiger Spannungsaufbau wirkt, entwickelt sich zunehmend zu erzählerischer Trägheit. Je näher die Serie ihrem Ziel kommt, desto stärker verliert sie sich in vertrauten Mustern. Die sozialen Beobachtungen bleiben oberflächlich, die Figuren entwickeln sich kaum weiter. Die Zutaten stimmen, die Kulisse überzeugt, die Grundidee besitzt Potenzial. Doch aus all dem entsteht kein wirklich packender Thriller, sondern vor allem eine solide Genrearbeit  trotz aller forcierten Geheimnisse.