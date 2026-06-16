«Nur für dein Leben»: Harlan Coben, bei Netflix entschleunigt

First Look

Die neue Miniserie auf Basis eines Romans des Thriller-Masterminds Harlan Coben kommt anders daher als bisherige Coben-Adaptionen.

Ein Mann sitzt im Gefängnis, verurteilt wegen des Mordes an seinem eigenen Sohn. Dann erhält er einen Hinweis, dass dieser Sohn möglicherweise noch lebt. Das ist die Art von Prämisse, bei der man entweder sofort die Augen verdreht oder sofort die nächste Folge startet. Harlan Coben hat über Jahre hinweg eine bemerkenswerte Karriere damit aufgebaut, genau solche Geschichten zu erzählen: Geschichten, die oft mit einem einzigen Satz beginnen und sofort eine ganze Kaskade von Fragen auslösen. «Nur für dein Leben» (im Original: «I Will Find You») macht daraus keine Ausnahme. Die Netflix-Miniserie nimmt einen der klassischen Coben-Ausgangspunkte  eine scheinbar unmögliche Wahrheit  und entwickelt daraus einen Thriller, der nicht alle Schwächen des Autors vermeidet, aber viele seiner Stärken sehr wirkungsvoll zur Geltung bringt.Im Mittelpunkt steht David Burroughs, gespielt von Sam Worthington, der eine lebenslange Haftstrafe für den Mord an seinem Sohn verbüßt. Er hält sich selbst nicht für unschuldig an der Tragödie, wohl aber an dem Verbrechen. Die Geschichte entwickelt sich schnell zu einer Mischung aus Gefängnisstory, Verschwörungsthriller und Familiendrama: Das klingt zunächst nach klassischem Coben-Material  und genau das ist es auch. Wer seine Romane oder die zahlreichen Netflix-Adaptionen kennt, wird viele vertraute Elemente wiedererkennen: Familiengeheimnisse, überraschende Wendungen, Figuren mit verborgenen Motiven und die ständige Gewissheit, dass hinter jeder Antwort noch eine weitere Frage wartet. Der Unterschied ist, dass «Nur für dein Leben» diese Mechanismen vergleichsweise diszipliniert einsetzt. Die Serie wirkt weniger hektisch als manche frühere Coben-Adaption und entwickelt ihre Handlung mit einer gewissen Ruhe. Das tut ihr gut.Vor allem profitiert sie von ihrem Hauptdarsteller. Sam Worthington war lange einer jener Schauspieler, die häufiger in großen Produktionen auftauchten, als man sich an konkrete Rollen erinnern konnte. Hier bekommt er endlich Material, das ihm erlaubt, mehr zu zeigen als bloße Entschlossenheit. Sein David Burroughs ist kein Actionheld, sondern ein gebrochener Mann, der sich an einer Hoffnung festklammert, die eigentlich viel zu absurd klingt, um wahr zu sein. Worthington gelingt es überzeugend, diese Mischung aus Verzweiflung und Hartnäckigkeit glaubhaft zu machen. Man folgt ihm nicht unbedingt deshalb, weil die Geschichte immer plausibel wäre, sondern weil man seiner Figur vertraut.Inszenatorisch bewegt sich «Nur für dein Leben» derweil auf solidem Niveau. Die Serie verzichtet weitgehend auf stilistische Spielereien und konzentriert sich stattdessen darauf, ihre Geschichte möglichst effizient zu erzählen. Das wirkt manchmal etwas funktional, sorgt aber auch dafür, dass die Spannung selten abreißt. Die Episoden entwickeln so eine starke Sogwirkung  und selbst wenn man ahnt, dass die nächste Enthüllung nicht die letzte sein wird, möchte man doch wissen, wie alles zusammenhängt.Wer Harlan Coben kennt, kennt natürlich auch seine Schwächen, die auch in seinem neuen Serienprojekt durchscheinen. Manche Wendungen verlangen eine gewisse Bereitschaft, Logik zugunsten von Spannung zurückzustellen. Nicht jede Enthüllung wirkt völlig organisch, und gelegentlich spürt man die Mechanik hinter dem Rätsel etwas zu deutlich. Es gibt Momente, in denen die Serie weniger von glaubwürdigen Figurenentscheidungen lebt als von der Notwendigkeit, den Plot am Laufen zu halten.Dennoch gelingt «Nur für dein Leben» etwas, das vielen Thrillern misslingt: Die Serie verliert ihre emotionale Ebene nicht aus den Augen. Hinter allen Geheimnissen, Fluchten und Verschwörungen steht letztlich die Geschichte eines Vaters, der sich weigert, eine schreckliche Wahrheit zu akzeptieren. Diese emotionale Klarheit verleiht der Handlung ein Fundament, das such viele abstrusere Wendungen auffängt.