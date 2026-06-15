«The Witness»: Erfindet Netflix True Crime neu?

First Look

Die neue True-Crime-Serie von Netflix befasst sich mit einem Mordfall aus Großbritannien, der sich in den frühen Neunziger Jahren abgespielt hat. Dabei wechselt sie klug die Perspektive.

Von Beginn an wirkt «The Witness» beinahe wie ein Widerspruch. Da ist ein Mordfall, der Anfang der neunziger Jahre ganz Großbritannien erschütterte. Da sind Boulevardmedien, eine fehlgeleitete Polizeiermittlung und ein Verbrechen von kaum erträglicher Grausamkeit. Alles Zutaten also für jene Art von True-Crime-Erzählung, die Streamingdienste inzwischen im Monatsrhythmus produzieren. Und doch entscheidet sich diese Netflix-Miniserie für einen anderen Weg. «The Witness» interessiert sich nicht in erster Linie für die Tat, sondern vielmehr für das, was danach kam. Genau darin liegt ihre größte Stärke.Die dreiteilige Serie von Rob Williams erzählt die Geschichte des Mordes an Rachel Nickell im Jahr 1992 dabei aus einer Perspektive, die in vielen True-Crime-Formaten erstaunlich selten vorkommt: aus der Sicht der Hinterbliebenen. Im Mittelpunkt stehen nicht Täterprofile, kriminalistische Rätsel oder spektakuläre Wendungen, sondern André Hanscombe und sein Sohn Alex. Als Rachel ermordet wird, ist Alex erst zwei Jahre alt  und zugleich der einzige unmittelbare Zeuge der Tat. Was folgt, ist keine klassische Kriminalgeschichte, sondern eine lange Geschichte von Trauer, Überforderung, öffentlicher Aufmerksamkeit und dem Versuch, trotz allem weiterzuleben.Das klingt zunächst nach einer kleinen Verschiebung der Perspektive. Tatsächlich verändert sich dadurch jedoch nahezu alles. Wo viele Produktionen aus realen Verbrechen Spannung generieren möchten, fragt «The Witness» nach den langfristigen Folgen. Wie wächst ein Kind auf, das ein solches Ereignis erlebt hat? Wie schützt ein Vater seinen Sohn vor einer Öffentlichkeit, die jede neue Entwicklung gierig verfolgt? Und wie lebt man weiter, wenn das eigene Leben plötzlich auf eine Tragödie reduziert wird?Bemerkenswert ist dabei von Anfang an die emotionale wie erzählerische Zurückhaltung der Serie. In einer Zeit, in der selbst ernste Stoffe häufig mit dramatischen Zuspitzungen arbeiten, besitzt «The Witness» eine fast altmodische Ruhe. Regisseur Alex Winckler vertraut darauf, dass die Geschichte selbst genug Gewicht besitzt. Die Serie muss ihre Tragik nicht künstlich erhöhen, weil sie ohnehin vorhanden ist. Gerade deshalb entwickeln viele Szenen eine Wirkung, die weit über den eigentlichen Bildschirmmoment hinausreicht.Besonders beeindruckend gelingt dies durch die Darstellung von Jordan Bolger als André Hanscombe. Bolger spielt keinen makellosen Helden, sondern einen Mann, der permanent versucht, das Richtige zu tun und dabei oft nicht weiß, was das überhaupt sein könnte. Seine Trauer wird nie zur großen Schauspielgeste. Stattdessen zeigt er einen Menschen, der gezwungen ist, seine eigenen Gefühle zurückzustellen, weil sein Sohn ihn braucht. Diese stille Form von Fürsorge gehört zu den bewegendsten Aspekten der gesamten Serie.Ebenso stark ist die Darstellung von Alex über verschiedene Lebensphasen hinweg. Die Serie vermeidet die Versuchung, ihn zu einem symbolischen Opfer oder einem dramaturgischen Werkzeug zu machen. Stattdessen wird er als Mensch gezeigt, dessen Trauma nicht einfach verschwindet, sondern sich verändert. Mal äußert es sich in Rückzug, mal in Wut, mal in dem Wunsch, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Gerade diese Ambivalenz verleiht der Geschichte ihre nachdrückliche Glaubwürdigkeit.Dabei scheint sich die Serie ständig bewusst zu sein, dass hinter jeder Szene reale Menschen stehen. Sie zeigt die Fehler der Ermittlungen, den medialen Druck und die problematischen Entwicklungen des Falls, ohne daraus sensationsheischendes Fernsehen zu machen. Der eigentliche Skandal ist hier nicht bloß die Tat selbst, sondern die Art und Weise, wie die Betroffenen über Jahre hinweg mit deren Folgen leben mussten. Visuell bleibt die Serie dabei konsequent zurückhaltend. Sie verzichtet weitgehend auf stilistische Effekthascherei und setzt stattdessen auf eine nüchterne, fast dokumentarische Bildsprache. Das passt hervorragend zum Tonfall der Geschichte.Vielleicht liegt die größte Leistung von «The Witness» aber darin, dass sie das Genre selbst ein wenig konterkariert. True Crime lebt häufig von der Faszination für Täter, Motive und Ermittlungsarbeit. Diese Serie stellt eine andere Frage: Was geschieht mit den Menschen, die zurückbleiben? Damit verschiebt sie den Blick von der Sensation zur Menschlichkeit. Genau darin liegt ihre eindrückliche Wirkung.