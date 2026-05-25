«The Boroughs»: Mehr als «Stranger Things» im Altenheim

Mit «The Boroughs» versuchen die Duffer-Brüder nach dem Ende von «Stranger Things» nicht einfach nur, ihren größten Erfolg zu kopieren. Stattdessen verschieben sie dessen Grundidee in ein völlig anderes Milieu: weg von Fahrrädern, Walkie-Talkies und Teenagerängsten, hinein in eine Welt aus Seniorenresidenzen, verdrängten Erinnerungen und der stillen Panik des Alterns. Das klingt zunächst wie ein kurioser Gag, entpuppt sich aber überraschend schnell als kluge Entscheidung. Denn «The Boroughs» lebt gerade davon, dass die Serie ihr fantastisches Konzept mit einer sehr menschlichen Melancholie verbindet.
Die Ausgangslage ist dabei herrlich pulpig: In einer scheinbar perfekten Ruhestandssiedlung häufen sich unheimliche Vorfälle, und eine Gruppe älterer Außenseiter beginnt zu ahnen, dass hinter der geschniegelt-idyllischen Fassade etwas Übernatürliches lauert. Das erinnert selbstverständlich an «Stranger Things», nur dass die Figuren hier keine Jugendlichen sind, die ihre ersten traumatischen Erfahrungen machen, sondern Menschen, die auf ein ganzes Leben voller Fehler, Verluste und Enttäuschungen zurückblicken. Gerade daraus zieht die Serie ihre stärksten Momente.
Was «The Boroughs» besonders macht, ist der erstaunlich respektvolle Blick auf seine Figuren. Die Serie macht ihre älteren Protagonisten nie zur Pointe. Natürlich gibt es humorvolle Szenen, natürlich lebt manches von der Reibung zwischen morbidem Horror und Altersalltag. Aber die Serie betrachtet diese Menschen nicht als schrullige Karikaturen, sondern als Persönlichkeiten mit Biografien, Narben und offenen Rechnungen. Das verleiht vielen Szenen eine emotionale Tiefe, die man im modernen Streamingbetrieb inzwischen fast schon vermisst.
Dabei ist der Tonfall bemerkenswert sicher austariert. Die Duffer-Schule erkennt man sofort: das nostalgische Americana-Flair, die schleichende Bedrohung, das Gefühl, dass hinter gepflegten Vorstadtkulissen jederzeit das Grauen hervorbrechen kann. Doch «The Boroughs» wirkt insgesamt ruhiger, nachdenklicher und weniger darauf bedacht, permanent ikonische Popkulturmomente zu produzieren. Die Serie nimmt sich Zeit für Gespräche, für kleine Gesten und für die Frage, wie Einsamkeit Menschen verändert. Gerade in den leiseren Szenen entfaltet sie ihre größte Wirkung.
Visuell bleibt Netflix dabei erwartungsgemäß auf hohem Niveau. Die sterile Schönheit der Seniorenanlage wird mit einer fast unheimlichen Perfektion inszeniert: gepflegte Wege, warme Abendsonne, freundliche Gemeinschaftsräume und darunter ein unterschwelliger Verfall, der sich langsam in die Bilder frisst. Die Serie versteht es ausgezeichnet, aus alltäglichen Orten Unbehagen zu erzeugen. Türen wirken plötzlich zu lang, Flure zu leer, Gesichter einen Moment zu regungslos. Das ist keine aggressive Horrordramaturgie, sondern eher ein permanentes Gefühl der Irritation.
Bemerkenswert ist außerdem, wie sehr «The Boroughs» vom Ensemble lebt. Die ältere Generation der Schauspieler bringt eine Selbstverständlichkeit mit, die vielen jüngeren Prestigeproduktionen fehlt. Hier muss niemand hektisch Charaktertiefe spielen. Die Gesichter erzählen ohnehin genug. Ein kurzer Blick, ein abgebrochener Satz oder ein Moment des Schweigens reichen oft aus, um ganze Lebensgeschichten anzudeuten. Gerade dadurch gewinnt die Serie jene emotionale Glaubwürdigkeit, die viele Mysteryformate großen Budgets zum Trotz nie erreichen.
Manche Handlungselemente wirken derweil etwas zu vertraut, einige dramaturgische Wendungen lassen sich relativ früh erahnen. Wer gehofft hat, die Serie würde sich radikal von den Erzählmustern der Duffers lösen, dürfte stellenweise enttäuscht sein. Auch der Hang zur emotionalen Überhöhung bleibt erhalten. Einige Dialoge formulieren ihre Themen etwas zu deutlich aus, wo weniger mehr gewesen wäre. Und wie so oft bei modernen Streamingserien gibt es Momente, in denen man spürt, dass die Geschichte bewusst auf einen vermutlich zu langen dramaturgischen Bogen angelegt ist.
Dennoch gelingt «The Boroughs» etwas, das inzwischen selten geworden ist: Die Serie besitzt Atmosphäre. Nicht bloß Stil, nicht bloß nostalgische Referenzfreude, sondern tatsächlich Atmosphäre. Es geht um Vergänglichkeit, um Schuld, um Erinnerungen und um die Frage, was vom Menschen übrig bleibt, wenn die großen Lebenslügen langsam brüchig werden. Das ist am Ende vielleicht nicht die große Fernsehrevolution, aber ein überraschend kluger, atmosphärischer und emotional aufrichtiger Mystery-Horrorstoff, der zeigt, dass Streamingserien auch dann funktionieren können, wenn sie sich nicht ausschließlich an ewige Jugendfantasien richten.
Die Serie «The Boroughs» wird im Streaming bei Netflix ausgestrahlt.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel