«Enola Holmes 3» (seit 1. Juli bei Netflix)
Detektivin Enola Holmes reist für ihre Vermählung nach Malta. Dort werden ihre Hochzeitspläne jedoch aus der Bahn geworfen, als Sherlock verschwindet und sie in einen gefährlichen Fall verstrickt wird.
The New York Times: Alles läuft gut, bis Sherlock während Enolas Hochzeit auf Malta entführt wird was ein Rätsel auslöst, das ihr Privatleben mit dem Erbe des britischen Kolonialismus verflechtet. Das klingt schon nach einer ehrgeizigen Aufgabe, doch die Handlungsmechanismen sind noch verworren mit Kryptogrammen, angeheuerten Spionen und versunkenen Schätzen. Trotz des Durcheinanders in diesem Film unter der Regie von Philip Barantini glänzt Brown und verleiht dem Film eine Leichtigkeit und Schärfe, die ihn ungleich sehenswerter macht als vergleichbare Werke des Action-Abenteuer-Genres für junge Erwachsene.
«Elle» (seit 1. Juli bei Prime Video)
Die erste Staffel von «Elle» begleitet Elle Woods, bevor sie an der Harvard University der sprichwörtliche Fisch auf dem Trockenen war. Wir lernen sie 1995 als Fisch in den turbulenten Gewässern der High School kennen, wo sie mit komplizierten Freundschaften, verbotenen Beziehungen und fragwürdigen Modeentscheidungen konfrontiert wird. Ein wichtiger Halt dabei ist ihre Familie und sie entwickelt eine noch engere Bindung zu ihrer Mutter.
Variety: Die Handlung weckt Mitgefühl und fördert die persönliche Entwicklung auf beiden Seiten: Elles Gegenüber erkennen, dass es falsch ist, Fuchsia und Pompons von vornherein als wertlos abzutun, während Elle selbst anfängt, sich zu fragen: Bin ich wirklich das seichte L.A.-Mädchen, für das mich alle halten? Ein Vierteljahrhundert nach dem Original «Legally Blonde» lohnt es sich immer noch, die Unterscheidung zwischen Stil und Substanz zu ergründen.
«Zorro» (seit 30. Juni bei MHz, in Deutschland bei Paramount+)
Im Jahr 1821, zwanzig Jahre nachdem er sich aus dem Leben als Zorro zurückgezogen hat, ist Don Diego de la Vega eine bedeutende Persönlichkeit in Los Angeles, Kalifornien. Er ist mit Doña Gabriella verheiratet und tritt die Nachfolge seines Vaters Don Alejandro als Bürgermeister der Stadt an. Schnell wird ihm klar, dass manche Ungerechtigkeiten in der Stadt nur bekämpft werden können, wenn er Zorro wieder zum Leben erweckt. Mit Hilfe seines treuen, stummen Dieners Bernardo legt er daher erneut den Umhang und die Maske an. Seine doppelte Identität bringt verschiedene Schwierigkeiten mit sich, zumal seine Frau nichts von seinem Geheimnis weiß.
The Hollywood Reporter: «Zorro» ist eine durch und durch unechte Serie, aber sie ist bewusst unecht gestaltet. Die spanischen Schauplätze sollen eher den inszenierten Schauplätzen früherer Zorro-Filme ähneln als tatsächlichen Schauplätzen in Südkalifornien im frühen 19. Jahrhundert. Es gibt eine absolut sehenswerte Neuinterpretation dieser Geschichte, die sich dem Los Angeles von 1821 ähnlich wie «Chinatown» nähert eine, die tief in die Traditionen der Ureinwohner des Landes sowie in die frühen Versuche eintaucht, diese Wüste mit Süßwasser zu versorgen. Doch diese Version von «Zorro» setzt stattdessen auf derbe Komik und eine noch übertriebenere Retro-Ästhetik, einschließlich Tag-für-Nacht-Aufnahmen und einem allgemeinen Weichzeichner-Schleier.
«Strung» (seit 26. Juni bei Peacock)
Eine talentierte Geigerin wird Privatlehrerin einer Elitefamilie. Als sie erkennt, dass ihre Vergangenheit mit dem Patriarchen verbunden ist, kämpft sie um ihre geistige Gesundheit und ihr Überleben.
Variety: «Strung», bei dem Jason Blum und Tyler Perry als ausführende Produzenten fungieren, besticht durch eine starke Besetzung und einige verlockende Sexszenen. Doch nach einem großen Wendepunkt kurz nach der Hälfte des Films bricht die Handlung in sich zusammen und gipfelt in einem bizarren und völlig unrealistischen Höhepunkt, der fast genau so endet, wie man es erwarten würde.
«Little Brother» (seit 26. Juni bei Netflix)
Das perfekt inszenierte Leben eines erfolgreichen Immobilienmaklers gerät aus den Fugen, als sein exzentrischer kleiner Bruder unerwartet auftaucht.
IndieWire: Wenn «Little Brother» die beste von Cenas jüngsten Komödien ist, dann liegt das vor allem daran, dass Eric André dem richtigen Filmpartner so nahe kommt wie noch nie zuvor. Es liegt auch daran, dass Regisseur Matt Spicer («Ingrid Goes West») über einen kultivierten Sinn für Humor, ein gutes Auge für visuelle Gags und die zuverlässige Fähigkeit verfügt, die konzeptionell anspruchsvolleren Elemente des Drehbuchs von Jarrad Paul und Andrew Mogel in einem Fundament aus herrlich idiotischem Slapstick zu verankern.
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