Rundschau

Ein Vierteljahrhundert nach «Legally Blonde» erhält Elle Woods ihre eigene Vorgeschichte. Die Prime-Video-Serie zeigt die spätere Juristin als Highschool-Schülerin, die zwischen Freundschaften, erster Liebe und Selbstfindung ihren ganz eigenen Weg sucht.

«Enola Holmes 3» (seit 1. Juli bei Netflix)

«Elle» (seit 1. Juli bei Prime Video)

«Zorro» (seit 30. Juni bei MHz, in Deutschland bei Paramount+)

«Strung» (seit 26. Juni bei Peacock)

«Little Brother» (seit 26. Juni bei Netflix)

Detektivin Enola Holmes reist für ihre Vermählung nach Malta. Dort werden ihre Hochzeitspläne jedoch aus der Bahn geworfen, als Sherlock verschwindet und sie in einen gefährlichen Fall verstrickt wird.Die erste Staffel von «Elle» begleitet Elle Woods, bevor sie an der Harvard University der sprichwörtliche Fisch auf dem Trockenen war. Wir lernen sie 1995 als Fisch in den turbulenten Gewässern der High School kennen, wo sie mit komplizierten Freundschaften, verbotenen Beziehungen und fragwürdigen Modeentscheidungen konfrontiert wird. Ein wichtiger Halt dabei ist ihre Familie und sie entwickelt eine noch engere Bindung zu ihrer Mutter.Im Jahr 1821, zwanzig Jahre nachdem er sich aus dem Leben als Zorro zurückgezogen hat, ist Don Diego de la Vega eine bedeutende Persönlichkeit in Los Angeles, Kalifornien. Er ist mit Doña Gabriella verheiratet und tritt die Nachfolge seines Vaters Don Alejandro als Bürgermeister der Stadt an. Schnell wird ihm klar, dass manche Ungerechtigkeiten in der Stadt nur bekämpft werden können, wenn er Zorro wieder zum Leben erweckt. Mit Hilfe seines treuen, stummen Dieners Bernardo legt er daher erneut den Umhang und die Maske an. Seine doppelte Identität bringt verschiedene Schwierigkeiten mit sich, zumal seine Frau nichts von seinem Geheimnis weiß.Eine talentierte Geigerin wird Privatlehrerin einer Elitefamilie. Als sie erkennt, dass ihre Vergangenheit mit dem Patriarchen verbunden ist, kämpft sie um ihre geistige Gesundheit und ihr Überleben.Das perfekt inszenierte Leben eines erfolgreichen Immobilienmaklers gerät aus den Fugen, als sein exzentrischer kleiner Bruder unerwartet auftaucht.