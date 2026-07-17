Rundschau

Ein missglückter Millionenraub, eine Flucht vor FBI und Gangstern sowie Anya Taylor-Joy in der Hauptrolle  doch «Lucky» ist ein schlechtes Drama.

«Lucky» (seit 15. Juli bei AppleTV)

«Ride or Die» (seit 15. Juli bei Prime Video)

«The Westies» (seit 12. Juli bei Prime Video)

«The Five-Star Weekend» (seit 25. Juni bei Sky/Wow)

«Braunschlag 1986» (seit 16. Juli bei HBO Max)

Die Betrügerin Lucky (Anya Taylor-Joy) muss fliehen, als ein millionenschwerer Raubüberfall schiefgeht. Verfolgt vom FBI und einem skrupellosen Verbrecherboss, muss Lucky um ihr Leben und einen Ausweg kämpfenDie Serie erzählt die Geschichte der besten Freundinnen Debbie Claybourne (Octavia Spencer) und Judith Burton (Hannah Waddingham), die glaubten, alles voneinander zu wissen  bis Debbie entdeckt, dass Judith in Wahrheit eine internationale Auftragskillerin ist. Als eine mysteriöse Person aus Judiths Vergangenheit auftaucht und ein Auftrag katastrophal schief läuft, gerät das Leben beider Frauen völlig aus den Fugen. Gemeinsam müssen sie fliehen und begeben sich auf einen Wettlauf gegen die Zeit sowie auf einen turbulenten Roadtrip quer durch Europa, verfolgt von Strafverfolgungsbehörden, hochtrainierten Killerinnen und Killern sowie gefährlichen Kriminellen.Im Hell's Kitchen der 1980er strebt die Westies-Gang nach Profit vom Javitz-Center-Bau. Trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit gegenüber der italienischen Mafia sichert ihre Brutalität ihnen Anteile, während FBI-Ermittlungen zunehmen.Ein schwerer Verlust führt die beliebte Food-Influencerin Hollis Shaw (Jennifer Garner) auf die Suche nach sich selbst - mit vier Freundinnen aus verschiedenen Lebensphasen beschließt Hollis ein besonderes Wochenende zu verbringen. Dabei kommen verborgene Wahrheiten ans Licht und es entstehen neue Beziehungen.Eine angebliche Marienerscheinung zog tausende Touristen ins nördliche Waldviertel bis sich herausstellte, dass der Ort als illegales Atommülllager genutzt wurde. Alle Braunschlager flüchteten. Bis auf Bürgermeister Gerri Tschach und Discobesitzer Richard Pfeisinger. Jetzt ist die Luft wieder rein, aber irgendwie auch gleich wieder raus. Doch Tschach hat eine Idee: Per Verordnung herrscht in Braunschlag ab sofort das Jahr 1986. Nostalgie trifft Digital Detox  Braunschlag ist zurück. Und mit ihm auch die ehemaligen Bewohner und Bewohnerinnen  allen voran Tschachs Frau Herta sowie Pfeisingers Frau Elfi und Sohn Winnie.