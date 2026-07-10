Rundschau

Der Film verbindet eine moderne Gangstergeschichte mit der Entstehung von Dantes berühmter «Göttlicher Komödie»  und stößt damit nicht überall auf Begeisterung.

«In the Hand of Dante» (seit 24. Juni bei Netflix)

«Little House on the Prairie» (seit 9. Juli bei Netflix)

«Ich habe keine Angst» (seit 8. Juli bei Netflix)

«The Man Will Burn» (seit 9. Juli bei HBO Max)

«Louis C.K.: Ridiculous» (seit 30. Juni bei Netflix)

Während ein Autor gemeinsam mit einem Mafia-Boss Jagd auf das Original der Göttlichen Komödie macht, erzählt eine parallele Zeitebene von der Entstehung des Epos im 14. Jahrhundert.Familie Ingalls beginnt ein neues Leben im Wilden Westen, wo die Freude an der Natur und der Kampf ums Überleben eng miteinander verbunden sind.Als ein zehnjähriger Junge einen erschreckenden Fund macht, lernt er die brutale Realität des Lebens, des Überlebens und eine Stadt am Abgrund kennen.Die vierteilige Doku-Serie von Jehane Noujaim und Vikram Gandhi zeigt Archivaufnahmen und Interviews mit Verantwortlichen und Teilnehmern, während die Veranstaltung in den Jahren nach COVID-19 mit Herausforderungen konfrontiert ist.Das erste Stand-up-Comedy-Special von Louis C.K. auf Netflix seit «Louis C.K. 2017» wurde im Beacon Theater in New York City aufgezeichnet.