«In the Hand of Dante» (seit 24. Juni bei Netflix)
Während ein Autor gemeinsam mit einem Mafia-Boss Jagd auf das Original der Göttlichen Komödie macht, erzählt eine parallele Zeitebene von der Entstehung des Epos im 14. Jahrhundert.
The New York Times: Durchtränkt von Symbolik und verworrenen Metaphern findet diese bizarre Verfilmung eines Romans von Nick Tosches aus dem Jahr 2002, in dem eine fiktionalisierte Version des Autors von Gangstern angeheuert wird, um ein gestohlenes Manuskript der Göttlichen Komödie zu beglaubigen, nie ihren Rhythmus. Als ungeschickte Mischung aus literarischem Diebstahl und philosophischen Betrachtungen, urbaner Gewalt und künstlerischer Besessenheit verlagert «In the Hand of Dante» den Großteil seiner spirituellen Überlegungen in Rückblenden ins Florenz des 14. Jahrhunderts, in denen Isaac nun Dante und Butler den Papst spielt
«Little House on the Prairie» (seit 9. Juli bei Netflix)
Familie Ingalls beginnt ein neues Leben im Wilden Westen, wo die Freude an der Natur und der Kampf ums Überleben eng miteinander verbunden sind.
The Hollywood Reporter: Dies ist keine düstere oder ultrarealistische Interpretation von «Unsere kleine Farm». Lauras und Marys größte Freude sind nach wie vor Pfefferminzstangen; sie glauben immer noch an den Weihnachtsmann oder zumindest an die idyllische Perfektion von Weihnachten; Tragödien und Missgeschicke lauern nach wie vor hinter jeder Ecke, aber herzerwärmende Momente gibt es ebenso reichlich. Die visuelle Sprache der Serie wird geprägt von makellos gefilmten Sonnenunter- und -aufgängen, von Lichtstrahlen, die sich in bernsteinfarbenen Getreidewellen brechen, von Bildern, die direkt aus den Seiten von Büchern stammen.
«Ich habe keine Angst» (seit 8. Juli bei Netflix)
Als ein zehnjähriger Junge einen erschreckenden Fund macht, lernt er die brutale Realität des Lebens, des Überlebens und eine Stadt am Abgrund kennen.
Variety: «Im Not Afraid» ist eine mitreißende Coming-of-Age-Geschichte mit einem Rätsel im Mittelpunkt und eine wunderschöne Darstellung der Freuden der Kindheit und davon, wie schnell und rücksichtslos diese Unbeschwertheit durch die Gier und Unberechenbarkeit der Erwachsenen zunichte gemacht werden kann.
«The Man Will Burn» (seit 9. Juli bei HBO Max)
Die vierteilige Doku-Serie von Jehane Noujaim und Vikram Gandhi zeigt Archivaufnahmen und Interviews mit Verantwortlichen und Teilnehmern, während die Veranstaltung in den Jahren nach COVID-19 mit Herausforderungen konfrontiert ist.
The Hollywood Reporter: Zu keinem Zeitpunkt hat man das Gefühl, dass Burning Man oder seine Schlüsselfiguren die Filmemacher unter Druck setzen, eine bestimmte Version der Realität zu vermitteln, noch hat man jemals den Eindruck, dass HBO verlangt hätte, Ecken und Kanten zu glätten. Aber durchweg entsteht der Eindruck, dass die Filmemacher eher darauf aus sind, beiläufig teilzunehmen, als zu hinterfragen, zu staunen und kultartigen Geschwätz zuzuhören, anstatt kritische Fragen zu stellen.
«Louis C.K.: Ridiculous» (seit 30. Juni bei Netflix)
Das erste Stand-up-Comedy-Special von Louis C.K. auf Netflix seit «Louis C.K. 2017» wurde im Beacon Theater in New York City aufgezeichnet.
Variety: «Ridiculous» macht kein Geheimnis aus C.K.s Comeback, obwohl es von Anfang an nie wirklich eines war. Selbst auf ihrem Höhepunkt wirkte #MeToo gerade deshalb so umwälzend, weil die Bewegung eine Abweichung von der historischen Norm darstellte; fast ein Jahrzehnt später hat sich diese Norm mit der Trägheit auf ihrer Seite wieder durchgesetzt.
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