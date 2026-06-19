Rundschau

Während «House of the Dragon» den Krieg um Westeros weiter eskalieren lässt, setzt Netflix auf einen verstörenden True-Crime-Fall. Außerdem warten bei Prime Video eine neue Liebeskrise und bei Hulu ein luxuriöses Intrigenspiel in Hongkong.

«House of the Dragon» (ab 22. Juni bei HBO Max, Sky, Wow)

«Maternal Instinct» (seit 12. Juni bei Netflix)

«Your Fault: London» (seit 17. Juni bei Prime Video)

«The Season» (seit 17. Juni bei Hulu  aber nicht in Deutschland)

«The Listeners» (Bei Amazon erhältlich)

Während der blutige Bürgerkrieg der Targaryens in ganz Westeros eskaliert, begleitet die dritte Staffel das Team Schwarz und das Team Grün bei ihren Vorbereitungen auf einen totalen Krieg. Während neue Drachen den Himmel bevölkern und sich Armeen versammeln, sehen sich Rhaenyra und Alicent zunehmendem Druck aus ihrem engsten Umfeld ausgesetzt, was das Reich schließlich in den Abgrund und ins Chaos treibt.Eine junge Frau präsentiert stolz ihre Schwangerschaft in den sozialen Medien. Doch als ein Polizist sie anhält und feststellt, dass sie gerade in ihrem Auto entbunden hat, bricht ihre Geschichte schnell zusammen und enthüllt die Wahrheit hinter einem schrecklichen und unvorstellbaren Verbrechen.Nach den dramatischen Ereignissen in «My Fault: London» kehren Noah und Nick zurück  stärker, enger verbunden und verliebter denn je. Doch als das Leben sie in unterschiedliche Richtungen zieht, steht ihre Beziehung vor ihrer bislang größten Herausforderung. Noah geht nach Oxford, um ihr Studium fortzusetzen, während Nick von den wachsenden Anforderungen seines Jobs völlig in Anspruch genommen wird. Als neue Menschen in ihr Leben treten, die unerwartete Gefühle und anhaltende Eifersucht wecken, beginnen Risse zu entstehen. Das Vertrauen wird auf die Probe gestellt, Leidenschaften entbrennen, und die Verbindung, die sie einst für unzerbrechlich hielten, gerät unter Druck. Nun stehen Noah und Nick an einem Scheideweg und müssen sich entscheiden: für die Liebe kämpfen, die sie zusammengebracht hat oder riskieren, sie für immer zu verlieren.Vor dem Hintergrund der Opulenz und der markanten Kontraste Hongkongs startet die Serie mit einer privilegierten Gruppe von Freunden, die sich zu Beginn der Bootssaison zu einem Sommer voller sonnenverwöhnten Luxus versammelt. Was als glamouröser Urlaub beginnt, entwickelt sich bald zu einem Geflecht aus Täuschung, Machtkämpfen und lebensverändernden Folgen.Die Englischlehrerin Claire (Rebecca Hall) wird von einem anhaltenden Brummen gequält, das offenbar nur wenige Menschen hören können. Diese Prämisse basiert auf The Hum, einem Phänomen, über das an verschiedenen Orten weltweit berichtet wurde.