«Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness» (ab 27. Juni bei HBO Max)
Inhaltlich wollten Präsident und Mrs. Obama eigentlich das 250‑jährige Bestehen der Vereinigten Staaten würdigen und die einzigartige Geschichte des Landes feiern. Doch dann meldet sich Larry David und alles nimmt einen unerwarteten Verlauf.
The Hollywood Reporter: Von der gesamten Staffel an Sketchen würde ich sagen, dass vielleicht nur fünf oder sechs davon, einschließlich dieses extra langen Lincoln-Stücks, tatsächlich gut sind. Vier oder fünf sind entweder unerträglich schlecht oder enden, ohne dass man wirklich versteht, worin der Witz überhaupt bestand. Der Rest ist genau das, was er verspricht: nämlich Situationen und Pointen à la «Curb Your Enthusiasm» in vielen Fällen im wahrsten Sinne des Wortes in mittelmäßiger historischer Verkleidung, die kurzzeitig amüsieren, dann aber nicht über den grundlegenden Gag hinausgehen.
«Voicemails for Isabelle» (seit 19. Juni bei Netflix)
Als die herrlich ehrlichen Sprachnachrichten einer jungen Frau an ihre verstorbene Schwester versehentlich an einen Fremden umgeleitet werden, entwickelt dieser unerwartet Gefühle für sie.
New York Times: Die charmante Zoey Deutch ist der beste Grund, sich «Voicemails for Isabelle» anzusehen. Der von Leah McKendrick (die auch eine kleine, amüsante Rolle spielt) geschriebene und inszenierte Film beginnt als Tränenjerker und entwickelt sich zu einer Romantikkomödie mit ergreifenden Momenten.
«Rafa» (seit 29. Mai bei Netflix)
Die vierteilige Dokumentarserie über Rafael Nadal zeigt bisher unveröffentlichtes Archivmaterial aus dem Leben des Tennisprofis sowie Interviews mit Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic und John McEnroe.
Wall Street Journal: Das Werk ist ambitioniert, weitreichend und umfassend und steckt voller Details, die vielleicht nur für eingefleischte Fans von Interesse sind, die ohnehin schon alles wissen. Genau wie Nadals Karriere zieht sich auch «Rafa» zu sehr in die Länge, obwohl die Handlung damals wie heute mitreißend ist.
«Oasis» (seit 19. Juni bei Netflix)
Als eine junge Frau aus einem Luxusresort verschwindet, geraten Angestellte und Gäste gleichermaßen unter Verdacht und sitzen fest, bis die Wahrheit ans Licht kommt.
Variety: Dies ist eine Welt, in der die langjährige Beziehung der verwöhnten Teenager Maca (Berta Castañé) und Pablo (Manuel Duarte) die aufgrund seiner Frauengeschichten in die Brüche gegangen ist mit der ganzen Ernsthaftigkeit einer vollwertigen Ehe behandelt wird und die Unternehmensmagnatin Esperanza (Mercedes Sampietro) mit ihrer Enkelin Laura (Laura Simón) wie mit einer vollwertigen Geschäftspartnerin spricht. Die gesellschaftskritische Aussage von «Oasis» ist zwar unverblümt formuliert, letztlich aber nebensächlich.
«The American Experiment» (seit 24. Juni bei Netflix)
Al Gore, Hillary Rodham Clinton, Ted Cruz, Kamala Harris, Rand Paul, Mike Pence und Nancy Pelosi gehören zu den Politikern, Historikern, Stammesführern und anderen Experten, die in der fünfteiligen Dokumentation unter der Regie von Brian Knappenberger über die Geschichte und die Zukunft der amerikanischen Demokratie sprechen.
The Hollywood Reporter: Wie der Name schon andeutet, besteht das Hauptanliegen der Serie darin, uns immer wieder daran zu erinnern, dass das sogenannte amerikanische Experiment genau das ist: ein Experiment, das von unvollkommenen Menschen gestartet wurde und unvollkommene Ergebnisse hervorbringt und kein vorbestimmtes Ergebnis, das von unfehlbaren Göttern festgelegt wurde.
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