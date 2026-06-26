Rundschau

Larry David kehrt mit einer historischen Sketch-Comedy zurück. Während einzelne Ideen überzeugen, sehen Kritiker in vielen Szenen verschenktes Potenzial.

«Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness» (ab 27. Juni bei HBO Max)

«Voicemails for Isabelle» (seit 19. Juni bei Netflix)

«Rafa» (seit 29. Mai bei Netflix)

«Oasis» (seit 19. Juni bei Netflix)

«The American Experiment» (seit 24. Juni bei Netflix)

Inhaltlich wollten Präsident und Mrs. Obama eigentlich das 250‑jährige Bestehen der Vereinigten Staaten würdigen und die einzigartige Geschichte des Landes feiern. Doch dann meldet sich Larry David  und alles nimmt einen unerwarteten Verlauf.Als die herrlich ehrlichen Sprachnachrichten einer jungen Frau an ihre verstorbene Schwester versehentlich an einen Fremden umgeleitet werden, entwickelt dieser unerwartet Gefühle für sie.Die vierteilige Dokumentarserie über Rafael Nadal zeigt bisher unveröffentlichtes Archivmaterial aus dem Leben des Tennisprofis sowie Interviews mit Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic und John McEnroe.Als eine junge Frau aus einem Luxusresort verschwindet, geraten Angestellte und Gäste gleichermaßen unter Verdacht und sitzen fest, bis die Wahrheit ans Licht kommt.Al Gore, Hillary Rodham Clinton, Ted Cruz, Kamala Harris, Rand Paul, Mike Pence und Nancy Pelosi gehören zu den Politikern, Historikern, Stammesführern und anderen Experten, die in der fünfteiligen Dokumentation unter der Regie von Brian Knappenberger über die Geschichte und die Zukunft der amerikanischen Demokratie sprechen.