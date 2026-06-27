Terry Crews moderiert die Jubiläumsausgabe von «Macy's 4th of July Fireworks»

NBC hat bekannt gegeben, dass Schauspieler und Moderator Terry Crews die diesjährige Ausgabe von «Macy's 4th of July Fireworks» präsentieren wird. Die zweistündige Live-Sendung wird am Samstag, dem 4. Juli, von 20.00 bis 22.00 Uhr US-Ostküstenzeit auf NBC ausgestrahlt und zeitgleich beim Streamingdienst Peacock verfügbar sein. Auch Telemundo überträgt die Feierlichkeiten live.
Für die Jubiläumsausgabe zum 50. Bestehen der Veranstaltung hat NBC zahlreiche Musiker verpflichtet. Auf der Bühne stehen Noah Kahan, Post Malone, Salt-N-Pepa, Bebe Rexha, Shaboozey und Blake Shelton. Höhepunkt des Abends ist das große Feuerwerk mit mehr als 85.000 pyrotechnischen Effekten in 30 verschiedenen Farben. Ergänzt wird die Inszenierung durch eine Lasershow an der Brooklyn Bridge.
Die musikalische Untermalung des 27-minütigen Feuerwerks stammt vom Grammy-prämierten Komponisten Jason Howland. Die Gesangsparts übernimmt Alexia Jayy, Gewinnerin der 29. Staffel von «The Voice». Laut NBC orientiert sich die Komposition an bekannten Sommerklassikern der vergangenen fünf Jahrzehnte und soll die emotionale Grundlage für die Inszenierung bilden.
Die Jubiläumsausgabe wird erstmals an mehreren Standorten gleichzeitig veranstaltet. Neben dem East River im New Yorker Seaport District werden auch der Hudson River in Zusammenarbeit mit Jersey City sowie die Brooklyn Bridge in die Show eingebunden. Insgesamt kommen sechs Feuerwerksplattformen zum Einsatz. Produziert wird die Fernsehsendung von Jesse Collins Entertainment. Jesse Collins, Dionne Harmon und Jeannae Rouzan-Clay fungieren als Executive Producer. Terry Crews steht derzeit auch als Moderator von «America's Got Talent» für NBC vor der Kamera.
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