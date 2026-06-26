US-Fernsehen

NBC legt kompletten Fahrplan für die TV-Saison 2026/27 vor

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Von «The Traitors: New Blood» über «Line of Fire» bis zu den Rückkehrern aus den «Chicago»- und «Law & Order»-Universen.

Der US-Networksender NBC hat seine Starttermine für die Fernsehsaison 2026/27 bekannt gegeben. Den offiziellen Auftakt bildet zwar bereits am 9. September die neue Saison von «Sunday Night Football», ehe am 13. September das erste reguläre Sonntagsspiel folgt. Im Entertainment-Bereich beginnt die neue Saison jedoch erst am Donnerstag, den 17. September  nur drei Tage nach der Übertragung der Primetime Emmy Awards.

Den Auftakt macht von 20.00 bis 22.00 Uhr die neue Reality-Show «The Traitors: New Blood», eine Zivilisten-Ausgabe des Emmy-prämierten Peacock-Hits mit Alan Cumming als Gastgeber. Nach einer weiteren zweistündigen Ausgabe am 24. September wechselt das Format ab dem 8. Oktober auf seinen regulären einstündigen Sendeplatz. Am Montag, den 21. September, startet um 20.00 Uhr die mittlerweile 30. Staffel von «The Voice». Neu auf den roten Stühlen sitzen Queen Latifah und Country-Star Riley Green, die gemeinsam mit Kelly Clarkson und Rückkehrer Adam Levine die Talente coachen. Direkt im Anschluss feiert um 22.00 Uhr die neue Dramaserie «Line of Fire» Premiere. Das Format mit Peter Krause und Hope Davis erzählt von einer Familie von Strafverfolgungsbeamten, die in eine tödliche Verschwörung gerät.

Bereits am Dienstag, den 22. September, setzt NBC das Programm mit einer weiteren Ausgabe von «The Voice» um 20.00 Uhr sowie «America's Got Talent» von 21.00 bis 23.00 Uhr fort. Einen Tag später läuft zunächst erneut «The Voice», ehe um 21.00 Uhr das Finale von «America's Got Talent» den neuen Sieger der Staffel kürt. Am Freitag, den 25. September, kehrt außerdem «Dateline NBC» von 21.00 bis 23.00 Uhr zurück.

Am Mittwoch, den 7. Oktober, meldet sich schließlich das komplette «Chicago»-Universum zurück. Den Anfang macht «Chicago Med» um 20.00 Uhr, gefolgt von «Chicago Fire» um 21.00 Uhr und «Chicago P.D.» um 22.00 Uhr. Bereits einen Tag später startet am Donnerstag, den 8. Oktober, auch das «Law & Order»-Universum in die neue Saison. Um 21.00 Uhr beginnt die mittlerweile 28. Staffel von «Law & Order: SVU», ehe um 22.00 Uhr die Mutterserie «Law & Order» folgt.

Der Comedy-Freitag startet am 23. Oktober neu durch. Um 20.00 Uhr kehrt Reba McEntire mit der dritten Staffel von «Happy's Place» zurück. Direkt im Anschluss feiert um 20.30 Uhr die neue Sitcom «Newlyweds» mit Téa Leoni und Tim Daly Premiere. Erst am Montag, den 2. November, komplettiert NBC sein Herbstprogramm. Dann startet um 20.00 Uhr die dritte Staffel der Krankenhaus-Comedy «St. Denis Medical», bevor um 20.30 Uhr die zweite Staffel von «The Fall and Rise of Reggie Dinkins» folgt.

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