Ann Blyth im Alter von 98 Jahren gestorben

Köpfe

Die Hollywood-Darstellerin wurde vor allem durch ihre Rolle in «Mildred Pierce» an der Seite von Joan Crawford bekannt.

Die US-amerikanische Schauspielerin Ann Blyth ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Dies berichtete der Fernsehsender KABC. Blyth gehörte in den 1940er- und 1950er-Jahren zu den bekannten Gesichtern Hollywoods und erhielt bereits mit 18 Jahren eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle der verwöhnten Tochter Veda in «Mildred Pierce» aus dem Jahr 1945. Der Film brachte Joan Crawford den Oscar als beste Hauptdarstellerin ein.Neben ihrem bekanntesten Auftritt war Blyth unter anderem in «Brute Force», «The Great Caruso», «The World in His Arms» und «The Helen Morgan Story» zu sehen. Ursprünglich hatte sie eine Karriere als Opernsängerin angestrebt und absolvierte eine klassische Gesangsausbildung, bevor sie am Broadway entdeckt wurde und 1944 ihr Leinwanddebüt feierte. Nach einem schweren Schlittenunfall, bei dem sie sich den Rücken brach, musste sie eine lange Zwangspause einlegen, kehrte jedoch erfolgreich vor die Kamera zurück.Nachdem ihre Filmkarriere Ende der 1950er-Jahre allmählich auslief, konzentrierte sich Blyth auf das Musiktheater und trat in Produktionen wie «The Sound of Music», «The King and I», «South Pacific» und «Show Boat» auf. Parallel dazu übernahm sie Gastrollen in zahlreichen Fernsehserien, darunter «Wagon Train», «Twilight Zone», «Quincy, M.E.» und zuletzt 1985 in «Mord ist ihr Hobby». Privat war Ann Blyth seit 1953 mit dem Arzt James McNulty verheiratet. Die Ehe hielt bis zu dessen Tod im Jahr 2007. Gemeinsam bekam das Paar fünf Kinder. Zudem hinterlässt die Schauspielerin zehn Enkel und fünf Urenkel.