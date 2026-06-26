Prime Video kündigt Djokovic-Dokumentation «Der Wolf im Winter» an

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Der Spielfilm-Dokumentarfilm über Tennisstar Novak Djokovic startet am 20. August weltweit bei Prime Video.

Prime Video erweitert sein Sportdokumentationsangebot und veröffentlicht am 20. August den Dokumentarfilm. Die Produktion von Words + Pictures und Sadoux Productions unter der Regie des Emmy-prämierten Filmemachers Jason Hehir («The Last Dance») wird zeitgleich in mehr als 240 Ländern und Regionen verfügbar sein. Der Film begleitet Novak Djokovic nicht nur auf dem Tennisplatz, sondern gewährt auch persönliche Einblicke in sein Privatleben und seine Karriere.Im Mittelpunkt steht der außergewöhnliche Weg des Serben vom Aufwachsen im kriegsgeprägten Belgrad bis zum erfolgreichsten Tennisspieler der Geschichte. Mit 24 Grand-Slam-Titeln, mehr als 1.100 Einzelsiegen, olympischem Gold und 428 Wochen an der Spitze der Weltrangliste hält Djokovic zahlreiche Rekorde. Gleichzeitig beleuchtet die Dokumentation auch seine Rolle als eine der polarisierendsten Persönlichkeiten des modernen Sports und zeigt, wie ihn Rückschläge, Kritik und öffentlicher Druck geprägt haben.Neben exklusiven Aufnahmen hinter den Kulissen großer Turniere begleitet der Film Djokovic bei seinem intensiven Trainingsalltag sowie im Kreis seiner Familie. Ergänzt wird die Dokumentation durch Interviews mit seiner Ehefrau Jelena, Familienmitgliedern und zahlreichen Wegbegleitern aus der Tenniswelt. Zu Wort kommen unter anderem Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker und Jim Courier sowie die Journalisten Mary Carillo, Patrick McEnroe, Howard Bryant, Chris Clarey und Matthew Futterman.Tennis hat mir so viel gegeben, aber die größten Kämpfe fanden nie nur auf dem Platz statt. In dieser Dokumentation geht es um die Momente, die die Menschen nicht gesehen haben, die Zweifel, die Opfer und die Anstrengungen, mich ständig weiterzuentwickeln, jenseits der Geschichte, die so viele zu kennen glauben, erzählt Djokovic. Ich bin stolz darauf, diese Seite meines Lebens mit meiner Familie, meinem Team, meinen Freunden und den Fans zu teilen, die mich die ganze Zeit über unterstützt haben. Amazon und Jason haben verstanden, dass es hier nie nur um Tennis ging, sondern um die Menschen, Werte und Momente dahinter. Die Reise war unglaublich  aber sie ist noch lange nicht zu Ende.Mich hat schon immer fasziniert, was die größten Sportler antreibt, insbesondere, was sie motiviert, wenn sie den Gipfel ihres Sports erreicht haben, so Regisseur Jason Hehir. Novak gewährte uns uneingeschränkten Einblick in seine unermüdliche körperliche und mentale Vorbereitung, während er auf höchstem Niveau antritt und gegen Männer kämpft, die manchmal nur halb so alt sind wie er. Dabei lernten wir ihn als Vater, Ehemann, Freund und manchmal als bis zur Verzweiflung sture und polarisierende Kultfigur kennen. Er ist ein faszinierender Mensch und ich freue mich darauf, dass das Publikum diese Auseinandersetzung mit dem GOAT des Tennissports am Scheideweg im Ausklang einer brillanten Karriere erleben kann.