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«Marie Brand»: 40. Fall im Dreh

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An der renommierten Kölner Modeschule "Colonia Moda" endet die Probe zur großen Abschlussshow tödlich.

Der 40. Film der ZDF-Krimireihe «Marie Brand» mit dem Arbeitstitel «Marie Brand und der letzte Auftritt» wird derzeit in Köln und Umgebung gedreht. Andauern werden die Arbeiten dort noch bis 17. Juli 2026. Unter der Regie von Felicitas Korn spielen neben Thomas Heinze, Stephanie Kämmer und Davina Donaldson die Darsteller Fanny Altenburger, Caroline Hartig, Sebastian Klein, Karen Dahmen und andere. Das Drehbuch stammt von Katja Röder. Es produziert Warner Bros. International Television Production (Produzent: Mark Werner). Dagmar Ungureit hat die Redaktion im ZDF.

Das ist die Handlung: An der renommierten Kölner Modeschule "Colonia Moda" endet die Probe zur großen Abschlussshow tödlich. Eine schwere Skulptur stürzt auf den Laufsteg und erschlägt einen Studenten. Was zunächst wie ein tragischer Unfall wirkt, entpuppt sich für Marie Brand (Mariele Millowitsch) schnell als gezielter Anschlag  denn das Sicherungsseil wurde manipuliert.

Während Marie gemeinsam mit Polizeipraktikantin Skadi Gottlieb (Mathilda Smidt) die Rivalitäten, Affären und Machtkämpfe hinter den Kulissen der Schule untersucht, taucht Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) undercover als Laufstegmodel in die Welt der Mode ein. Dort stößt er auf ehrgeizige Talente, korrupte Strukturen und ein lukratives Geschäft mit gefälschter Luxusmode. Dann wird ein zweiter Student tot aufgefunden...

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