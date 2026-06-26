Anna Fischer steht wieder als «Bestatterin» vor der Kamera

Die Dreharbeiten zum fünften Film der Krimireihe «Die Bestatterin» um Anna Fischer in der Rolle der Lisa Taubenbaum haben begonnen. Matthias Kiefersauer führt Regie und schrieb gemeinsam mit Alexander Liegl erneut das Drehbuch. In «Die Bestatterin - Der Tod hat warme Hände» (AT) setzen sie Lisa Taubenbaum und Kommissar Thomas Zellinger auf zwei höchst unterschiedliche Todesfälle an. Es handelt sich um eine Produktion von die film gmbh im Auftrag der ARD Degeto und des SWR für die ARD. Produzenten sind Uli Aselmann und Sophia Aldenhoven. Ein konkreter Sendetermin steht noch nicht fest.
Inhalt: Elisabeth Munz, um deren Beerdigung Lisa Taubenbaum und ihr Bruder Hannes sich kümmern sollen, starb so plötzlich, dass Tochter Verena und Sohn Fabian sich fragen, ob es sich wirklich um einen natürlichen Tod handelt. Oder ob die langjährige Hausärztin Dr. Julia Zöller das Sterben womöglich absichtlich beschleunigte. Lisa Taubenbaum lässt sich von dem Misstrauen anstecken, die Umstände in dem wohlhabenden Haus der Familie geben ihr zu denken. Sie entdeckt, dass der ermordete Pförtner Wolfgang Steichele ebenfalls Patient bei Julia Zöller war - und vermutet, dass es eine Verbindung zwischen den beiden Todesfällen geben könnte. Zellinger glaubt aber nicht an diese Verknüpfung. Bis ihn ein weiterer plötzlicher Tod zum Nachdenken bringt...
Neben Anna Fischer sind die Schauspieler und Schauspielerinnen Christoph Letkowski, Artus Maria Matthiessen und Frederik Bott wieder im Cast. In weiteren Rollen stehen u. a. Magdalena Höfner, Marion Mitterhammer, André Jung, Stefan Hartmann, Rudolf Krause und Alina Sokhna M´Baye vor der Kamera von Nathalie Wiedemann.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel