Disney entwickelt Serienversion von «Aquamarine»

Disney+ und der Disney Channel haben einen Pilotfilm für eine Serienadaption von «Aquamarine» bestellt. Die neue Version basiert auf dem gleichnamigen Kinofilm aus dem Jahr 2006 und bringt Emma Roberts zurück ins Franchise. Die Schauspielerin wird in dem Pilotfilm als Claire Brown zu sehen sein und übernimmt darüber hinaus eine Rolle als Executive Producerin.
Im Mittelpunkt der neuen Geschichte steht allerdings eine andere Figur. Die Teenagerin Coral zieht in eine idyllische Küstenstadt und beginnt dort, das Verschwinden ihrer Mutter zu untersuchen. Dabei entdeckt sie, dass ihre Mutter eine Meerjungfrau war. Während Coral nach und nach selbst magische Fähigkeiten entwickelt, kommen gleichzeitig lange verborgene Geheimnisse aus den Tiefen des Meeres ans Licht.
Als Autorin zeichnet Sarah Watson verantwortlich, die unter anderem die Serie «The Bold Type» entwickelt und zuletzt für «Percy Jackson and the Olympians» geschrieben hat. Regie beim Pilotfilm führt Elizabeth Allen Rosenbaum, die bereits den Spielfilm «Aquamarine» inszenierte und ebenfalls als Executive Producerin beteiligt ist. Auch Produzentin Susan Cartsonis kehrt für das Projekt zurück.
Der Originalfilm erzählte die Geschichte der Freundinnen Claire und Hailey, die einer Meerjungfrau namens Aquamarine dabei helfen wollten, ihre große Liebe zu finden. Obwohl der Film bei seinem Kinostart nur verhaltene Kritiken erhielt, entwickelte er sich in den vergangenen Jahren zu einem Kulttitel. Mit dem Pilotfilm setzt Disney seine Strategie fort, bekannte Filmstoffe für das Fernsehen und Streaming neu zu interpretieren. Zuvor wurden unter anderem Serienadaptionen von «Holes» und «Witch Mountain» auf den Weg gebracht.
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