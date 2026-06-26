Netflix startet Dreharbeiten zur zweiten Staffel von «Dept. Q»

Der Streamingdienst Netflix hat den Produktionsstart der zweiten Staffel von «Dept. Q» bekannt gegeben. Die neuen Folgen entstehen erneut in Edinburgh, das bereits in der ersten Staffel als Schauplatz diente. Gleichzeitig veröffentlichte der Streamingdienst die Besetzung der Fortsetzung. Matthew Goode übernimmt erneut die Rolle des DCI Carl Morck und wird dabei wieder von Alexej Manvelov als Akram Salim, Leah Byrne als DC Rose Dickson sowie Jamie Sives als DS James Hardy unterstützt. Für die zweite Staffel zeichnet erneut Scott Frank verantwortlich, der als Autor und Regisseur fungiert. Produziert wird die Serie von Left Bank Pictures für Netflix.
Zum Ensemble stoßen unter anderem Aisling Franciosi als Kimmie, Greg Wise als Derek Powell, Nicholas Rowe als Thomas Fulton, Tony Curran als Winnie Calderwood, Hamish Clark als Christopher Herron, Alex Ferns als Phil Allenbeck, Ross Anderson als Ricky Daddario, Rebecca Root als June Lovesay, Isla Johnston als Agnes sowie Amy Brenneman als Helen. Außerdem kehren Mark Bonnar, Kate Dickie, Aaron McVeigh und Sanjeev Kohli in ihre bekannten Rollen zurück.
Die Krimiserie basiert auf den Romanen des dänischen Bestsellerautors Jussi Adler-Olsen und erzählt von der Spezialeinheit Dept. Q, die ungelöste Altfälle untersucht. Im Mittelpunkt steht DCI Carl Morck, der mit seinem unkonventionellen Team im Keller einer Polizeistation in Edinburgh arbeitet und sich besonders komplexen Fällen widmet. Die erste Staffel hielt sich nach Angaben von Netflix sechs Wochen lang in den weltweiten Top Ten des Streamingdienstes.
Rob Bullock, Executive Producer bei Left Bank Pictures, sagte: In dieser Staffel nehmen Carl und seine Truppe von Außenseitern ein schreckliches Verbrechen in Angriff, das in den höchsten Kreisen der schottischen Gesellschaft verborgen ist. Es ist eine Geschichte unserer Zeit: Reiche und Mächtige, die glauben, sie stünden über dem Gesetz. Carl weiß es natürlich besser. Es ist eine Freude, wieder einmal mit dem meisterhaften Geschichtenerzähler Scott Frank sowie dem Rest des Team Dolally zusammenzuarbeiten. Wir begrüßen den Mut von Netflix, ihnen erneut freie Hand zu lassen.
Manda Levin sagte: Die erste Staffel von «Dept. Q» hat uns zum Lachen und Weinen gebracht; sie hat uns schockiert und fasziniert; wir haben uns in die Figuren und in die unglaublich lebendige und ikonische Welt verliebt, die Scott Frank und sein großartiges Team in einer unserer absoluten Lieblingsstädte erschaffen haben. Dass sie vom Publikum in Schottland, im restlichen Vereinigten Königreich und auf der ganzen Welt so begeistert aufgenommen wurde, war aufregend. Die Geschichte der zweiten Staffel ist so düster-fesselnd, wie man es erwarten würde, und Carl und seine großartige Truppe werden alle Hände voll zu tun haben, die Täter zu überführen, wenn wir uns wieder ins Getümmel stürzen!
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