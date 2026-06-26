«The Paper»: Zweite Staffel startet im September bei Peacock

US-Fernsehen

Die Mockumentary-Komödie aus dem Universum von «The Office» kehrt Anfang September mit neuen Folgen zurück.

Peacock hat den Starttermin der zweiten Staffel vonbekannt gegeben. Sämtliche neuen Episoden der Comedyserie werden am 9. September gleichzeitig veröffentlicht. Hinter der Serie stehen Greg Daniels und Michael Koman, die als Schöpfer, Autoren und Executive Producer fungieren. In der zweiten Staffel feiert die Redaktion der traditionsreichen Lokalzeitung zunächst einen großen Erfolg, nachdem sie die Ohio Journalism Awards dominiert hat. Reporter Ned sieht darin den Ansporn für eine neue investigative Recherche und nimmt einen exklusiven Privatclub ins Visier. Sein Vorhaben könnte jedoch die Zukunft der Zeitung gefährden. Gleichzeitig entwickelt sich die Beziehung zwischen Ned und Mare weiter, während Esmeralda ihren Platz in der Redaktion sucht und das gesamte Team als Journalisten weiter zusammenwächst.«The Paper» spielt im selben Mockumentary-Universum wie «The Office». Erneut begleitet ein Dokumentarfilmteam den Arbeitsalltag, nachdem es zuvor die Niederlassung von Dunder Mifflin in Scranton dokumentiert hatte. Nun richtet sich der Fokus auf eine traditionsreiche Zeitung im Mittleren Westen der USA und deren Verleger, der das Blatt wieder zu alter Stärke führen möchte.Zur Besetzung zählen unter anderem Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Tim Key, Ramona Young, Eric Rahill, Duane Shepard Sr., Alex Edelman sowie Oscar Nuñez, der bereits aus «The Office» bekannt ist. Produziert wird die Serie von Universal Television. In Deutschland ist die Serie bei Sky zu sehen.