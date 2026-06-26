Wonder Project bestellt zwei Staffeln der Kinderserie «Fluff Piece»

US-Fernsehen

Mit «Fluff Piece» startet im Juli die erste Eigenproduktion für Kinder des Streamingdienstes Wonder Project.

Wonder Project baut sein Familienangebot weiter aus und hat gleich zwei Staffeln seiner ersten selbst entwickelten Kinderseriein Auftrag gegeben. Die von Sylvia Brindis, Shane Snow und Brian Donegan entwickelte Produktion startet am 9. Juli auf dem Streamingdienst. Insgesamt umfasst die Bestellung 22 Episoden, aufgeteilt in eine erste Staffel mit zehn sowie eine zweite Staffel mit zwölf Folgen. Wöchentlich werden jeweils zwei neue Episoden veröffentlicht.Die Serie richtet sich an Kinder ab zwei Jahren und begleitet die fröhliche Reporterin Fiona Flash sowie ihren animierten Hund Fluff, der zugleich als Fotograf arbeitet. Gemeinsam gehen sie ungewöhnlichen Gerüchten und rätselhaften Ereignissen nach  etwa einem Pegasus auf einem Hausdach oder regenbogenfarbenen Pfützen. Dabei werden junge Zuschauer spielerisch dazu angeregt, Hinweise zu sammeln, Fakten zu überprüfen und selbst kritisch nachzufragen. Die Macher wollen auf diese Weise bereits Vorschulkindern Medienkompetenz und analytisches Denken vermitteln.Ein besonderes Merkmal von «Fluff Piece» ist der musikalische Ansatz. Jede Episode enthält einen eigens komponierten Song, insgesamt sind in der ersten Staffel mehr als 15 Originallieder zu hören. Die Choreografien stammen von Xavier Nuñez vom Joffrey Ballet, während Tänzer des Joffrey Ballet Chicago die Musiksequenzen gestalten. Produziert wird die Serie von The Mad Ones Productions unter Einsatz der Unreal Engine und einer Kombination aus Realfilm, klassischem Puppenspiel sowie Echtzeit-Animation.Von dem Moment an, als wir «Fluff Piece» gesehen haben, wussten wir, dass es etwas Besonderes ist, sagte Tristen Tuckfield, Leiter der Abteilung für Content-Akquise bei Wonder Project. Die Serie ist witzig, fantasievoll und unglaublich unterhaltsam, aber sie basiert auch auf Fähigkeiten, die für die Kinder von heute wichtig sind  Neugier, kritisches Denken und das Stellen guter Fragen. Sylvia, Shane, Brian und das gesamte Team haben eine Welt geschaffen, in die Familien immer wieder zurückkehren wollen, und wir freuen uns riesig darauf, dem Publikum diesen Sommer Fluff und Fiona vorzustellen.Wir wissen, dass Kinder bereits viele Stunden mit Inhalten verbringen, wenn sie in den Kindergarten kommen, sagte Serienschöpferin und Hauptdarstellerin Brindis. Als Eltern eines Kleinkindes wollten Shane und ich eine Serie machen, in deren Mittelpunkt etwas steht, das uns wichtig ist und das wir unserem Sohn vermitteln möchten  das Streben nach der Wahrheit und die Vorstellung, dass man ihr mit Freundlichkeit und Neugierde nachgehen kann.