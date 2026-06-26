«Käthe und ich»: ARD dreht zwei neue Filme

Vermischtes

Bis Anfang Juli entstehen zwei weitere Ausgaben der beliebten ARD-Degeto-Reihe mit Christoph Schechinger und Therapiehündin Käthe.

Für die ARD-Degeto-Reihehaben die Dreharbeiten zu zwei neuen Filmen begonnen. Bis zum 8. Juli wird in Waren an der Müritz, Biesenthal und Berlin gedreht. Christoph Schechinger übernimmt erneut die Rolle des Therapeuten Paul Winter, der gemeinsam mit seiner Assistenzhündin Käthe Menschen in schwierigen Lebenssituationen begleitet. Die Drehbücher stammen von Brigitte Müller, die zugleich als Produzentin fungiert. Regie führt Oliver Liliensiek.Im 13. Film mit dem Arbeitstitel Einsamkeit steht die 30-jährige Isa Meyerhoff (Iris Mareike Steen) im Mittelpunkt. Sie leidet unter starker sozialer Isolation und hat außer ihrer Mutter Anna (Denise Zich) kaum Bezugspersonen. Paul Winter versucht gemeinsam mit Käthe, ihr einen Weg aus der Einsamkeit zu zeigen. Dabei wird deutlich, dass hinter Isas Problemen weit mehr steckt als bloße Schüchternheit. Parallel dazu lernen Helga Winter (Hildegard Schroedter) und ihr neuer Mitarbeiter Malik Jelinek (Merlin Leonhardt) die Ärztin Dr. Leyla Morales (Jasmin Gassmann) kennen, die nach einer Verurteilung wegen angeblicher Körperverletzung zurückgezogen lebt und auf ihre Rehabilitierung hofft. Zudem kümmert sich Erina (Nadja Bobyleva) um Maliks verstummte Tochter Mathilda (Elise Lindner), die langsam Vertrauen zu Käthe fasst.Der 14. Film trägt den Arbeitstitel Das, was bleibt und widmet sich dem Pflegeschullehrer Herrmann Lorenz, gespielt von Stephan Baumecker. Nachdem bei ihm Alzheimer im Anfangsstadium diagnostiziert wird, gerät sein Leben aus den Fugen. Gemeinsam mit Paul und Käthe versucht er, einen Weg zu finden, mit der Krankheit und den daraus entstehenden Ängsten umzugehen. Gleichzeitig wird die Geschichte um Dr. Leyla Morales fortgeführt, deren Unschuld Helga und Malik inzwischen kennen, jedoch bislang nicht beweisen können. Auch das Rätsel um Mathildas Verstummen beschäftigt Paul und Erina weiter.Neben Christoph Schechinger, Iris Mareike Steen, Stephan Baumecker, Denise Zich, Hildegard Schroedter, Merlin Leonhardt, Jasmin Gassmann, Nadja Bobyleva, Elise Lindner, Ercan Durmaz, Thelma Buabeng, Anna Hausburg und Oskar Anton Weiss entsteht «Käthe und ich» erneut als Produktion der Bavaria Fiction im Auftrag der ARD Degeto Film für die ARD. Ein Ausstrahlungstermin für die beiden neuen Filme steht bislang noch nicht fest.