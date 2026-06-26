«Kaulitz & Kaulitz»: Netflix veröffentlicht Trailer zur dritten Staffel

Netflix hat den offiziellen Trailer zur dritten Staffel von «Kaulitz & Kaulitz» veröffentlicht. Die neuen Folgen der Realityserie mit Bill und Tom Kaulitz starten am 23. Juli beim Streamingdienst. Produziert wird das Format erneut von Constantin Entertainment. Der neue Trailer verspricht erneut einen Mix aus luxuriösem Alltag, internationalen Reisen und persönlichen Einblicken. Trotz aller Konflikte zeigen Bill und Tom, dass ihre Verbindung auch in schwierigen Situationen Bestand hat. Dabei thematisiert die dritte Staffel unter anderem die Frage, wie viel Freiraum eine außergewöhnlich enge Zwillingsbeziehung verträgt.
Die dritte Staffel begleitet die Brüder bei zahlreichen privaten und beruflichen Herausforderungen. Neben einer turbulenten Hochzeit und umfangreichen Gesundheitschecks führt die Reise auch zurück in ihre Heimatstadt Magdeburg, wo sich Bill und Tom mit prägenden Erlebnissen ihrer Kindheit auseinandersetzen. Gleichzeitig wird ihre enge Beziehung auf eine harte Probe gestellt. Streit, emotionale Momente und Tränen gehören ebenso zur neuen Staffel wie die für das Format typischen humorvollen Schlagabtausche.
«Kaulitz & Kaulitz» begleitet die Musiker seit der ersten Staffel in ihrem Leben zwischen Hollywood, Tokio-Hotel-Tourneen, Familienalltag und Partys. Die Realityserie gewährt einen seltenen Blick hinter die Kulissen des Lebens der beiden Brüder aus Magdeburg und zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Non-Fiction-Formaten im Angebot von Netflix.
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