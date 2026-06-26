Disney+ zeigt neue Krimiserie «R.J. Decker» ab Mitte Juli

Im Juli nimmt Disney+ die neue US-Krimiserie «R.J. Decker» ins Programm auf. Die erste Staffel der ABC-Produktion ist ab dem 14. Juli exklusiv beim Streamingdienst verfügbar. Die von Robert Doherty entwickelte Serie basiert lose auf dem Roman Double Whammy des Bestsellerautors Carl Hiaasen und wurde bereits im Mai dieses Jahres um eine zweite Staffel verlängert.
Im Mittelpunkt steht R.J. Decker, gespielt von Scott Speedman. Der frühere Zeitungsfotograf verbrachte aufgrund einer Falschaussage 18 Monate im Gefängnis und versucht nun als Privatdetektiv in Südflorida einen Neuanfang. Dabei übernimmt er Fälle, die von ungewöhnlich bis völlig skurril reichen. Unterstützung erhält er von seiner Ex-Frau Catherine (Adelaide Clemens), die als Journalistin arbeitet, deren Ehefrau Mel (Bevin Bru), einer Kriminalkommissarin, sowie von Emi Ochoa (Jaina Lee Ortiz), einer Frau aus seiner Vergangenheit, die sowohl seine wichtigste Verbündete als auch seine größte Gefahr werden könnte.
Neben Scott Speedman gehören Kevin Rankin, Adelaide Clemens, Bevin Bru und Jaina Lee Ortiz zur Stammbesetzung. In wiederkehrenden Rollen sind unter anderem David Zayas und Stephen Bishop zu sehen. Die Serie feierte im März 2026 ihre Premiere beim US-Network ABC und erzielte zum Auftakt 3,69 Millionen Zuschauer. Nach einer stabilen ersten Staffel mit neun Episoden verlängerte ABC das Format bereits nach wenigen Wochen um eine zweite Runde.
Auch darüber hinaus erweitert Disney+ sein Serienangebot im Juli mit weiteren US-Erfolgen. Bereits einen Tag später, am 15. Juli, werden neue Episoden der 22. Staffel von «Grey's Anatomy» veröffentlicht. Am 22. Juli folgt wird die neunte Staffel von «9-1-1: Notruf L.A.» mit neuen Folgen fortgesetzt.
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