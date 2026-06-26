Köpfe

Florian Hager ist einziger Kandidat für hr-Intendanz

von

Der Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks soll am 14. August über die Wiederwahl des amtierenden Intendanten entscheiden.

Der Hessische Rundfunk steuert auf eine Entscheidung über seine künftige Führung zu. Die vom Rundfunkrat eingesetzte Wahlkommission hat Florian Hager als einzigen Kandidaten für die Intendantenwahl am 14. August vorgeschlagen. Die Kommission teilte mit, sämtliche Bewerbungen geprüft und mit den Bewerbern strukturierte Gespräche geführt zu haben. Im Anschluss fiel die Entscheidung einstimmig zugunsten des amtierenden Intendanten.

Bereits im Februar hatte der Rundfunkrat eine Kommission eingesetzt, um die Wahl vorzubereiten. Nach dem beschlossenen Verfahren wird sich Florian Hager den Mitgliedern des Rundfunkrats am 14. August persönlich vorstellen. Im Anschluss soll noch in derselben Sitzung über seine Wahl abgestimmt werden. Nach erfolgreicher Wahl entscheidet der Rundfunkrat außerdem über die Dauer seiner neuen Amtszeit.

Hager steht seit März 2022 an der Spitze des Hessischen Rundfunks. Zuvor war er unter anderem Gründungschef des ARD-Gemeinschaftsangebots funk. Dass die Wahlkommission lediglich einen Kandidaten nominiert hat, bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass es keine weiteren Bewerbungen gab. Vielmehr entschied sich das Gremium nach Prüfung aller Unterlagen dafür, dem Rundfunkrat ausschließlich Florian Hager zur Wahl vorzuschlagen.

Kurz-URL: qmde.de/173074
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelDisney+ zeigt neue Krimiserie «R.J. Decker» ab Mitte Julinächster ArtikelSchweinsteiger, die ARD und der Vorwurf des Rassismus
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

Köpfe Ann Blyth im Alter von 98 Jahren gestorben Köpfe Academy lädt 529 Filmschaffende ein Köpfe Bei «Monitor»: Golod wird Restle-Nachfolger Köpfe Ilka Mahrholz: Zuwachs bei «Unter Uns» Köpfe Savannah Guthrie äußert sich in «Today» zum Verschwinden ihrer Mutter Köpfe Jan Wachtel muss nach sechs Monaten bei Burda gehen Köpfe Sitcom-Legende James Burrows im Alter von 85 Jahren gestorben

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung