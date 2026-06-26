Florian Hager ist einziger Kandidat für hr-Intendanz

Köpfe

Der Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks soll am 14. August über die Wiederwahl des amtierenden Intendanten entscheiden.

Der Hessische Rundfunk steuert auf eine Entscheidung über seine künftige Führung zu. Die vom Rundfunkrat eingesetzte Wahlkommission hat Florian Hager als einzigen Kandidaten für die Intendantenwahl am 14. August vorgeschlagen. Die Kommission teilte mit, sämtliche Bewerbungen geprüft und mit den Bewerbern strukturierte Gespräche geführt zu haben. Im Anschluss fiel die Entscheidung einstimmig zugunsten des amtierenden Intendanten.Bereits im Februar hatte der Rundfunkrat eine Kommission eingesetzt, um die Wahl vorzubereiten. Nach dem beschlossenen Verfahren wird sich Florian Hager den Mitgliedern des Rundfunkrats am 14. August persönlich vorstellen. Im Anschluss soll noch in derselben Sitzung über seine Wahl abgestimmt werden. Nach erfolgreicher Wahl entscheidet der Rundfunkrat außerdem über die Dauer seiner neuen Amtszeit.Hager steht seit März 2022 an der Spitze des Hessischen Rundfunks. Zuvor war er unter anderem Gründungschef des ARD-Gemeinschaftsangebots funk. Dass die Wahlkommission lediglich einen Kandidaten nominiert hat, bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass es keine weiteren Bewerbungen gab. Vielmehr entschied sich das Gremium nach Prüfung aller Unterlagen dafür, dem Rundfunkrat ausschließlich Florian Hager zur Wahl vorzuschlagen.