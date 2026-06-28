«Maxton Hall» endet im Dezember

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Die Erfolgsserie um Ruby und James kehrt noch in diesem Jahr mit ihrer dritten und letzten Staffel zurück.

Prime Video hat den Starttermin für die dritte und zugleich letzte Staffel vonbekannt gegeben. Wie Hauptdarsteller Damian Hardung im Rahmen des Prime Video Obsessed Fest in Los Angeles verkündete, erscheinen die sechs finalen Episoden im Dezember 2026. Produziert wird «Maxton Hall  Die Welt zwischen uns» erneut von UFA Fiction. Martin Schreier übernimmt wieder die Regie, während Ceylan Yildirim und Sandra Stöckmann als Headwriterinnen verantwortlich zeichnen.Die Geschichte setzt nach den dramatischen Ereignissen der zweiten Staffel an. Ruby (Harriet Herbig-Matten) wird vom Maxton Hall College suspendiert und muss befürchten, ihren Traum von einem Studium in Oxford aufgeben zu müssen. Gemeinsam mit James (Damian Hardung) versucht sie, ihren Ruf wiederherzustellen. Doch während ihre Zukunft auf dem Spiel steht, geraten auch Freundschaften ins Wanken und lang gehütete Geheimnisse kommen ans Licht. Am Ende müssen beide entscheiden, ob ihre gemeinsame Zukunft eine Chance hat oder ob sie getrennte Wege gehen.Die finale Staffel basiert auf Save Us, dem dritten Band der Bestseller-Trilogie von Mona Kasten, die im LYX-Verlag erschienen ist. Neben Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung kehren unter anderem Sonja Weißer, Eidin Jalali, Ben Felipe, Fedja van Huêt, Runa Greiner, Justus Riesner, Govinda Gabriel, Andrea Guo, Frederic Balonier, Eli Riccardi und Dagny Dewath in ihre bekannten Rollen zurück.