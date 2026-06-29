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ZDF und HR kooperieren für Coming-Of-Age-Film

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Der zweite Stern von rechts nimmt eine Alien-Thematik als Ausgangspunkt für eine Selbstfindungsgeschichte im Jugendalter.

In Wiesbaden, Jena, Weimar, Ziegenrück und Marburg entsteht derzeit die Kino-Koproduktion «Der zweite Stern von rechts», eine Zusammenarbeit zwischen HR und ZDF. Die Arbeiten zur Coming-of-Age-Geschichte dauern noch an bis 21. Juli 2026. In den Rollen sind unter anderem Medea Leinen, Elsa Krieger, Nathan Blanchet, Shahine El-Hamus, Andreja Schneider, Hannah Hoekstra und Wolfram Koch zu sehen.

In der Coming-of-Age-Geschichte über Identität, Zugehörigkeit und Selbstfindung behauptet der 12-jährige Wookiee, als Alien auf die Erde gekommen zu sein, um die Menschheit zu studieren. Schnell wird er an seiner neuen Schule vom Alien zum Außenseiter und von den meisten Schülern gemobbt. Freunde findet Wookiee dagegen in Elli und Oleg. Gemeinsam mit ihnen entdeckt er die Höhen und Tiefen der Freundschaft und der ersten Liebe. Elli und Oleg helfen Wookiee zu erkennen, dass es nicht leicht ist, außerirdisch zu sein, es aber immer Menschen gibt, bei denen man sich verstanden fühlt.

Der Film entsteht nach den Drehbüchern von David Ungureit und Markus Dietrich. Regie führt Markus Dietrich. «Der zweite Stern von rechts» wird von Ostlicht Filmproduktion GmbH (Produzent Marcel Lenz und Produzentin Claritta Kratochwil) produziert. Die Redaktion im ZDF haben Carmen Daut und Jens Ripke-Desaules, beim HR Patricia Vasapollo.

Kurz-URL: qmde.de/173099
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