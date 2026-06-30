US-Fernsehen

Paramount+ bestellt Football-Dokumentation über die Texas Tech Red Raiders

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Der Streamingdienst begleitet das College-Football-Team in einer vierteiligen Doku durch eine richtungsweisende Saisonvorbereitung.

Paramount+ hat eine neue Sportdokumentation über das Football-Programm der Texas Tech University angekündigt. Die vierteilige Serie begleitet die Texas Tech Red Raiders während einer außergewöhnlich wichtigen Offseason und soll noch vor Beginn der diesjährigen College-Football-Saison veröffentlicht werden. Die Dreharbeiten laufen bereits seit Januar 2026.

Im Mittelpunkt steht Cheftrainer Joey McGuire, der sein Team nach zahlreichen personellen Veränderungen neu formieren muss. Die Dokumentation gewährt einen seltenen Blick hinter die Kulissen eines der traditionsreichsten College-Football-Programme der USA und zeigt, wie Spieler, Trainer und Verantwortliche die Herausforderungen der Saisonvorbereitung meistern. Paramount+ verspricht einen umfassenden Einblick in den Alltag des Teams und die Veränderungen, die den College Football derzeit prägen.

Für die Regie und die kreative Leitung zeichnet Micah Brown verantwortlich, der bereits Sportdokumentationen wie «Coach Prime» und «Untold: Sign Stealer» realisierte. Produziert wird die Serie von Skydance Sports gemeinsam mit Second Wind Creative. Skydance Sports war zuletzt unter anderem für die Dokumentationen «Rafa» und «aka Charlie Sheen» verantwortlich und erhielt in diesem Jahr zehn Nominierungen für die Sports Emmy Awards.

Kurz-URL: qmde.de/173107
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