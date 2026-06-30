«Kitchen Undercover»: Antonia Lofaso rettet Restaurants im Undercover-Einsatz

Food Network erweitert sein Kochprogramm um ein neues Restaurant-Rettungsformat. Die achtteilige Serie «Kitchen Undercover» feiert am 28. Juli um 21.00 Uhr Premiere und wird einen Tag später auch beim Streamingdienst HBO Max verfügbar sein. Im Mittelpunkt stehen Starköchin Antonia Lofaso und Souschef Nestor Milian, die angeschlagene Gastronomiebetriebe mit ungewöhnlichen Methoden vor der Schließung bewahren wollen.
Das Konzept setzt auf einen Undercover-Ansatz: Während Lofaso das Geschehen aus einer geheimen Einsatzzentrale beobachtet und sämtliche Abläufe überwacht, schleust sich Milian unbemerkt in den Restaurantbetrieb ein. Dort soll er Missstände aufdecken von internen Konflikten über lange Wartezeiten bis hin zu mangelnder Hygiene. Erst wenn die Ursachen für die Probleme offengelegt sind, greift Lofaso ein und versucht, den Betrieb wieder auf Erfolgskurs zu bringen.
Zum Auftakt besuchen die beiden das Restaurant Gritz N' Wafflez. Das ursprünglich erfolgreiche Ghost-Kitchen-Konzept geriet nach einer schnellen Expansion zunehmend in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Trotz guter Kritiken für die Südstaatenküche leidet der Betrieb unter Personalstreitigkeiten, organisatorischen Problemen und hygienischen Mängeln. Mit gezielten Veränderungen an den Arbeitsabläufen und der Unternehmenskultur soll die Schließung in letzter Minute verhindert werden. Produziert wird «Kitchen Undercover» von Bodega Pictures für Food Network.
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