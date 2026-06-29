Sesamstraßen-Elmo bekommt eigenen Videopodcast

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Eine der ersten Podcast-Gäste ist Susanne Daubner mit der er über volle Kleiderschränke, Selfies und Tanzen spricht.

Neuer Podcast im Kinder-Bereich: Elmo, das kleine rote Monster aus der «Sesamstraße» ist jetzt Videopodcaster. Mitbringt der Sesamstraßen-Star prominente Gäste zum Reden: über Spinnen, Musik, ihre Kindheit, Freundschaft und die großen Themen des Lebens. Elmo fragt, wie Kinder eben fragen: direkt, ohne Umwege und ganz oft: Warum? Der Videopodcast steht ab dem 8. Juli in der ARD Mediathek und bei ARD Sounds zum Hören und Sehen bereit.Das Format funktioniert so: Elmo fragt, der prominente Gast antwortet. Wohin das Gespräch führt, entscheidet der Zufall. Denn in Elmos Studio dürfen die Gäste Themen-Bilder aus einem Goldfischglas ziehen  gemalt von Elmo persönlich. Da seine Kunstwerke nicht immer auf Anhieb zu entschlüsseln sind, sollen überraschende, ehrliche und persönliche Gespräche entstehen.Eine der ersten Podcast-Gäste ist Susanne Daubner mit der er über volle Kleiderschränke, Selfies und Tanzen spricht: Ich liebe das Tanzen und ich tanze auch gerne mal zu Hause statt im Fitnessstudio, erzählt die Tagesschausprecherin. Darüber hinaus gibt es bereits vier weitere Folgen: Mit Max Mutzke spricht mit Elmo über seinen Weg vom Schwarzwald ins Farbfernsehen. In der Folge mit Evelyn Weigert geht es ums Hinfallen und wieder aufstehen. Sükrü-Can Fener erklärt Elmo ernste Witze und bei Linda Zervakis dreht sich alles um Zervelatwurst, Haarwuchs und Leidenschaft.