Alicia Vikander verstärkt «Enigma Variations»

Netflix hat einen prominenten Neuzugang für die kommende Dramaserie «Enigma Variations» bekannt gegeben. Oscarpreisträgerin Alicia Vikander wird in der Romanverfilmung die Rolle der Claire übernehmen. Bereits zuvor war Aaron Taylor-Johnson als Hauptdarsteller Paul verpflichtet worden. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von André Aciman, dessen Roman Call Me by Your Name bereits erfolgreich verfilmt wurde.
«Enigma Variations» erzählt die Geschichte eines Mannes, dessen Leben über einen Zeitraum von sechs Jahren von verschiedenen Liebesbeziehungen geprägt und verändert wird. Die Serie will dabei Themen wie Männlichkeit, Sexualität und moderne Liebe ausloten und der Frage nachgehen, ob Menschen erkennen, wann sie ihrer großen Liebe begegnet sind.
Als Showrunnerin und Executive Producer fungiert Amanda Kate Shuman, die unter anderem an «The Wheel of Time» beteiligt war. Regie führt Oliver Hermanus, der zugleich ebenfalls als Executive Producer tätig ist. Weitere ausführende Produzenten sind Michael Ellenberg, Christina Malach und Lindsey Springer für Media Res sowie Romanautor André Aciman und Monica Levinson. Für Alicia Vikander markiert das Projekt die nächste Zusammenarbeit mit einem Streamingdienst. Die schwedische Schauspielerin gewann 2016 den Oscar als beste Nebendarstellerin für «The Danish Girl» und war unter anderem in «Ex Machina» und «Tomb Raider» zu sehen.
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