US-Fernsehen

«S.W.A.T. Exiles» findet US-Heimat bei Starz

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Das Spin-off der Actionserie startet Ende September in den USA und wird zeitgleich in zahlreichen internationalen Märkten ausgestrahlt.

Das neue «S.W.A.T. Exiles» hat kurz vor seiner Premiere einen US-Sender gefunden. Starz übernimmt die Ausstrahlung der zehnteiligen ersten Staffel und zeigt die Auftaktfolge ab dem 25. September. Neue Episoden erscheinen anschließend wöchentlich jeweils freitags und stehen parallel auch über die Streaming-Angebote des Senders zur Verfügung.

Im Mittelpunkt der Serie steht erneut Daniel Hondo Harrelson, den Shemar Moore bereits in der Mutterserie «S.W.A.T.» verkörperte. Nach einer gescheiterten Mission wird Hondo aus dem Ruhestand zurückgeholt und übernimmt die Leitung einer experimentellen S.W.A.T.-Einheit. Das Team besteht aus jungen und unerfahrenen Rekruten, die zunächst kaum zusammenarbeiten können. Hondo muss die unterschiedlichen Persönlichkeiten zu einer funktionierenden Einheit formen und gleichzeitig das Fortbestehen des Programms sichern.

Neben Shemar Moore gehören Lucy Barrett, Adain Bradley, Zyra Gorecki, Freddy Miyares und Ronen Rubinstein zum Hauptensemble. Darüber hinaus kehren Jay Harrington als Sergeant David Deacon Kay und Patrick St. Esprit als Commander Robert Hicks in ihre bekannten Rollen zurück. David Lim wird zudem in der vorletzten Episode erneut als Victor Tan zu sehen sein.

Produziert wird «S.W.A.T. Exiles» von Sony Pictures Television. Jason Ning fungiert als Showrunner und Executive Producer, weitere ausführende Produzenten sind Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Shemar Moore, James Scura und Jon Cowan. Parallel zur US-Premiere hat Sony umfangreiche internationale Vertriebsvereinbarungen geschlossen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sicherte sich Sky die Rechte. Weitere Partner sind unter anderem Disney+ in Lateinamerika, Stan in Australien, WOWOW in Japan, LG Uplus in Südkorea sowie Rai und Sky Italia in Italien.

Die ursprüngliche Serie «S.W.A.T.» lief von 2017 bis 2025 bei CBS und wurde während ihrer Laufzeit mehrfach überraschend abgesetzt und anschließend doch fortgesetzt. Nach der endgültigen Einstellung kündigte Sony Pictures Television zügig das Spin-off an. Die Serie wurde innerhalb weniger Monate entwickelt, besetzt und produziert. Die Dreharbeiten endeten im Februar 2026, ehe Sony weltweit nach Auswertungspartnern suchte.

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